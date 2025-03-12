Границу между Кыргызстаном и Таджикистаном откроют 13 марта. Информацию 24.kg подтвердили в полпредстве Баткенской области.

В церемонии открытия КПП «Кайрагач» и «Кызыл-Бель» президенты двух стран будут участвовать в режиме онлайн.

Напомним, Кыргызстан закрыл границу с соседним Таджикистаном четыре года назад, в мае 2021 года. Решение принято после вооруженного конфликта, который произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной» в Баткенской области. После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Генеральная прокуратура вела досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Тогдашний председатель кабинета министров Улукбек Марипов заявлял, что все передвижения через границу приостановлены до решения всех проблем на кыргызско-таджикской границе.

Сегодня глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику. Планируется подписание двусторонних документов. По некоторым данным, среди них соглашение о кыргызско-таджикской государственной границе.