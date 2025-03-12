Президент Таджикистана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

Глава Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента КР.

В международном аэропорту «Манас» его встретил президент Садыр Жапаров.

На флагштоках вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, установлена инсталляция в виде национальной юрты, выстроен почетный караул.

Девушки в национальных костюмах, приветствуя Эмомали Рахмона, преподнесли ему цветы.

Фото администрации президента КР. Девушки в национальных костюмах на встрече президента Таджикистана

В рамках государственного визита лидеры стран завтра, 13 марта, обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимных интерес, и перспективы двустороннего сотрудничества.