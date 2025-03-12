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Власть

Президент Таджикистана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

Фото администрации президента КР. Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров

Глава Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента КР.

В международном аэропорту «Манас» его встретил президент Садыр Жапаров.

На флагштоках вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, установлена инсталляция в виде национальной юрты, выстроен почетный караул.

Девушки в национальных костюмах, приветствуя Эмомали Рахмона, преподнесли ему цветы.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. Девушки в национальных костюмах на встрече президента Таджикистана
Главы государств посмотрели концертную программу с участием кыргызских артистов, которые исполнили кыргызские и таджикские музыкальные произведения.

В рамках государственного визита лидеры стран завтра, 13 марта, обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимных интерес, и перспективы двустороннего сотрудничества.

Планируется подписание двусторонних документов. По некоторым данным, среди них соглашение о кыргызско-таджикской государственной границе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322593/
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