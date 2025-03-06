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Власть

Передача села Достук в Баткене. Определено место для переселения жителей

Местные власти и жители села Достук Баткенской области определили место для переселения. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве.

Представители местной власти во главе с уполномоченным представителем президента в регионе Айбеком Шаменовым встретились с жителями села Достук и обсудили вопрос, куда переселить людей.

В результате с согласия жителей принято решение о переселении их в село Чет-Булак, относящееся к Суу-Башинскому айыльному округу Баткенского района. Указанная территория граничит с территорией Баткена.

Как отмечается, каждому домовладельцу предоставят земельный участок площадью 5 соток с построенным на нем жилым домом со всеми условиями. Всего построят 71 дом.

Кроме того, владельцам участков с государственными актами предоставят земли площадью 5 соток для строительства жилых домов. Также сельчанам выделят 9 гектаров земли в селе Кызыл-Бел Баткенского района для сельскохозяйственных нужд.

Напомним, в результате делимитации кыргызско-таджикской границы село Достук Баткенского района перешло РТ.

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца завершат процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.

Депутат Султанбай Айжигитов на заседании парламента 5 марта высказал мнение о том, что КР нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. Чуть позже за это его исключили из фракции «Ыйман нуру».
Ссылка: https://24.kg/vlast/321940/
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