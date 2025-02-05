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Власть

Кадры, профилактика, коррупция — глава Минздрава о ключевых приоритетах

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев обозначил сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша приоритетные направления своей деятельности, сообщает пресс-центр МЗ КР.

МЗ КР
Фото МЗ КР
По его словам, первая задача — борьба с системной коррупцией на уровне менеджмента. «Это касается не простых врачей, а людей, принимающих решения на уровне центрального аппарата Минздрава, республиканских организаций, главврачей, тех, кто осуществляет закупки и тратит государственные деньги. Системная борьба с коррупцией — одно из важнейших направлений моей работы», — сказал Эркин Чечейбаев.

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Вторая задача — это обеспечение населения доступными лекарствами и медицинскими изделиями. «Доступными не только финансово, то есть путем внедрения ценорегулирования на социально значимые товары, но и физически, географически. Люди, особенно в отдаленных регионах, должны иметь возможность приобретать необходимые медикаменты. В этой сфере в Кыргызстане сейчас большие проблемы», — признал чиновник.

Он также остановился на вопросе с ГП «Кыргызфармация». Идея ценорегулирования медикаментов сама по себе прекрасная, но механизм ее реализации требует доработки, считает Эркин Чечейбаев. «Нужно сначала внедрять пилотные проекты, чтобы отработать все процессы, не допустить нехватки медикаментов в больницах и обеспечить людей необходимыми лекарствами в любое время. Сейчас мы анализируем ситуацию, и на основе этого предложим свои решения», — заметил он.

Еще одно направление — это укрепление стационарной службы. Будет продолжено строительство и ремонт больниц, оснащение их современным медицинским оборудованием. «Состояние стационаров по стране в целом плачевное, и мы должны это изменить. Особенно в регионах и районных центрах нужно строить новые клиники. Сейчас такие проекты реализуются за счет фондов и различных источников, и эту работу необходимо усиливать», — планирует Эркин Чечейбаев.

Кадровый вопрос, по его словам, также стоит очень остро. Нехватка медицинских специалистов ощущается не только в регионах, но и в Бишкеке и Оше. Не хватает врачей и среднего медицинского персонала. Достойная заработная плата — ключевой фактор в решении этой проблемы.

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«И последнее, что я хочу особо подчеркнуть, — нам нужно развивать профилактику и предупреждение заболеваний. Сейчас система здравоохранения в основном ориентирована на лечение последствий болезней, но мы должны ставить перед собой другие цели: повышение средней продолжительности жизни, улучшение качества жизни людей в пожилом возрасте. Пенсионеры должны жить активной и здоровой жизнью, а не проводить старость в больницах. Но для этого необходимо финансировать профилактику наравне с лечением. Сегодня на профилактику тратится всего 5 процентов бюджета здравоохранения, и это нужно менять», — резюмировал Эркин Чечейбаев.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш одобрил Эркина Чечейбаева на должность министра здравоохранения.

Прежний глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев освобожден от занимаемой должности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319016/
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