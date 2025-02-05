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Власть

Жогорку Кенеш одобрил Эркина Чечейбаева на должность министра здравоохранения

На заседании Жогорку Кенеша кандидатура Эркина Чечейбаева одобрена на должность министра здравоохранения.

Претендент на должность министра рассказал депутатам, что намерен уделить особое внимание предотвращению заболеваний почек и печени.

Эркин Чечейбаев родился в 1974 году. Окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию и получил квалификацию «санитарный врач» по специальности «профилактическое дело».

Работал санитарным врачом в департаменте госсанэпиднадзора, ведущим специалистом в ФОМС, в проектах Всемирной организации здравоохранения, департаменте профилактики инфекционных заболеваний. В 2018-м занимал должность заместителя министра здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318999/
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