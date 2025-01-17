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Власть

Коррупция во власти. Ташиев о потерях в конфликте с Таджикистаном в 2021 году

На встрече с заместителями министра образования и науки, ректорами вузов, директорами профессиональных лицеев и колледжей, где обсуждалась проблема коррупции в образовательной сфере, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, почему допущены большие потери в приграничном конфликте с Таджикистаном весной 2021 года.

«Из-за коррумпированности предыдущих властей мы понесли большие потери в конфликте с Таджикистаном весной 2021-го. У наших пограничников не было ни боевых машин на ходу, ни даже нормальных бронежилетов. У нас ни одна боевая машина не завелась. Наши солдаты выходили только с автоматами и пистолетами, произведенными 40-50 лет назад. Ничего у них не было. Даже бронежилетов не было. Поэтому у нас были большие потери», — сказал он.

По словам главы спецслужб, была только одна-единственная бронированная машина — джип, подаренный кримавторитетом Эркином Мамбеталиевым. На этом автомобиле возили боеприпасы туда и вывозили оттуда наших убитых или раненых солдат.

Камчыбек Ташиев отметил: на момент прихода к власти команды Садыра Жапарова коррупция охватила 70-80 процентов государственных структур, что привело к значительному ослаблению всех сфер, включая национальную безопасность. Наиболее остро эта проблема проявилась весной 2021 года во время кыргызско-таджикского приграничного конфликта в Баткене.

Глава ГКНБ заметил, что с тех пор ситуация кардинально изменилась.

«Благодаря снижению уровня коррупции, эффективному управлению, целенаправленным реформам и обновлению Вооруженных сил сегодня КР располагает современным оружием, новыми бронированными машинами, произведенными в России и ОАЭ, а также передовыми беспилотниками Bayraktar и Aksungur», — прокомментировал он.

По словам Камчыбека Ташиева, сегодня кыргызская армия и Пограничная служба полностью обеспечены необходимыми военной техникой и боеприпасами и являются одними из самых боеспособных войск в Центральной Азии.

Напомним, 28 апреля 2021-го произошел инцидент на границе в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок. В КР были объявлены дни траура.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317016/
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