15:37
USD 87.45
EUR 90.04
RUB 0.85
Власть

Камчыбек Ташиев призвал руководителей вузов совместно бороться с коррупцией

Заместитель главы кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с заместителями министра образования и науки, ректорами вузов, директорами профессиональных лицеев и колледжей и обсудил с ними проблему коррупции в образовательной сфере. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Камчыбек Ташиев рассказал о проделанной органами национальной безопасности работе и результатах. По его словам, с октября 2020 года по настоящее время впервые в истории государству возмещен колоссальный ущерб в размере 168 миллиардов 287 миллионов сомов. В собственность государства возвращено 1 тысяча 174 объекта, в том числе земли, детские сады, пансионаты, стадионы, заводы. К уголовной ответственности привлечено 1 тысяча 373 лица.

Касаясь преступлений коррупционного характера в сфере образования, глава ГКНБ отметил, что ведомство привлекло к уголовной ответственности 34 работника системы высшего образования, в том числе ректоров четырех вузов, 1 проректора, 10 директоров образовательных учреждений, 6 деканов и их заместителей, 13 преподавателей.

В связи с причастностью к коррупционным проявлениям освобождены от занимаемых должностей и уволены 42 работника. Возмещено в доход государства 207 миллионов 700 тысяч сомов.

Камчыбек Ташиев также заметил, что анализ возбужденных и расследуемых уголовных дел показывает: случаи коррупции в сфере образования имеют разнообразные формы, коррупционные зоны, где наиболее часто встречаются нарушения, касающиеся лицензирования и аккредитации деятельности вузов, поступления в вузы, образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, государственных закупок, реализации кадровой политики.

Это неполный перечень коррупционных зон и рисков, которые имеются в сфере образования, а отдельные и недобросовестные преподаватели и руководители вузов не соблюдают академическую честность и сами способствуют распространению коррупции в своем учебном заведении, подчеркнул он.

По словам главы ГКНБ, согласно нормам принятого Закона «О внесении изменения в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции», в 2025-2026 годах ведомство планирует сократить уровень коррупции в стране до 5-10 процентов.

«На сегодня показатель находится на уровне 30-40 процентов, в то время как в предыдущие периоды составлял ужасающие 70-80 процентов», — говорится в сообщении.

Председатель ГКНБ призвал представителей образовательной системы совместно бороться с коррупцией и со временем полностью ее искоренить.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316984/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Шадыканов назначен заместителем министра обороны
ГКНБ выявил коррупционную схему в УПСМ, связанную со штрафстоянкой и ДТП
Камчыбек Ташиев дагы бир көп балалуу үй-бүлөгө батир берди
Камчыбек Ташиев подарил квартиру еще одной многодетной семье
Камчыбек Ташиев Испанияда жаштар курамасына жолугуп, алардын оюнуна күбө болду
Камчыбек Ташиев встретился с молодежной сборной в Испании и посмотрел на их игру
Камчыбек Ташиев встретился с молодежной сборной Кыргызстана по футболу
Камчыбек Ташиев 2025-жылы Баткенде 1,2 миң батирдин курулушун бүтүрүүнү тапшырды
Камчыбек Ташиев Баткенде 1,2 миң батирдин курулушун 2025-жылы бүтүрүүнү тапшырды
Камчыбек Ташиев поручил достроить в 2025 году 1,2 тысячи квартир в Баткене
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке построят правительственный городок. Кого выбрали генподрядчиком В Бишкеке построят правительственный городок. Кого выбрали генподрядчиком
В&nbsp;Беларуси банкротится компания, связанная с&nbsp;семьей Бакиева В Беларуси банкротится компания, связанная с семьей Бакиева
С&nbsp;22&nbsp;января Кыргызстан вводит упрощенные правила оформления виз для иностранцев С 22 января Кыргызстан вводит упрощенные правила оформления виз для иностранцев
С&nbsp;мая население будет платить за&nbsp;электроэнергию на&nbsp;26&nbsp;тыйынов больше&nbsp;&mdash; Минэнерго С мая население будет платить за электроэнергию на 26 тыйынов больше — Минэнерго
Бизнес
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
Быстрее и&nbsp;надежнее: технологический лидер&nbsp;О! улучшает работу сети по&nbsp;всей стране Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в&nbsp;MegaPay Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
16 января, четверг
15:25
Новым председателем правления MBANK стал Максатбек Ишенбаев Новым председателем правления MBANK стал Максатбек Ишен...
15:23
Снос памятника Ленину. Дайырбек Орунбеков ответил депутату Жогорку Кенеша
15:21
Камчыбек Ташиев призвал руководителей вузов совместно бороться с коррупцией
15:05
Перенос железной дороги за Бишкек. Прошло первое заседание рабочей группы
14:45
Мы не боремся с прошлым — Эдиль Байсалов о сносе памятника Ленину