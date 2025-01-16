Камчыбек Ташиев призвал руководителей вузов совместно бороться с коррупцией

Заместитель главы кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с заместителями министра образования и науки, ректорами вузов, директорами профессиональных лицеев и колледжей и обсудил с ними проблему коррупции в образовательной сфере. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Камчыбек Ташиев рассказал о проделанной органами национальной безопасности работе и результатах. По его словам, с октября 2020 года по настоящее время впервые в истории государству возмещен колоссальный ущерб в размере 168 миллиардов 287 миллионов сомов. В собственность государства возвращено 1 тысяча 174 объекта, в том числе земли, детские сады, пансионаты, стадионы, заводы. К уголовной ответственности привлечено 1 тысяча 373 лица.

Касаясь преступлений коррупционного характера в сфере образования, глава ГКНБ отметил, что ведомство привлекло к уголовной ответственности 34 работника системы высшего образования, в том числе ректоров четырех вузов, 1 проректора, 10 директоров образовательных учреждений, 6 деканов и их заместителей, 13 преподавателей.

В связи с причастностью к коррупционным проявлениям освобождены от занимаемых должностей и уволены 42 работника. Возмещено в доход государства 207 миллионов 700 тысяч сомов.

Камчыбек Ташиев также заметил, что анализ возбужденных и расследуемых уголовных дел показывает: случаи коррупции в сфере образования имеют разнообразные формы, коррупционные зоны, где наиболее часто встречаются нарушения, касающиеся лицензирования и аккредитации деятельности вузов, поступления в вузы, образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, государственных закупок, реализации кадровой политики.

Это неполный перечень коррупционных зон и рисков, которые имеются в сфере образования, а отдельные и недобросовестные преподаватели и руководители вузов не соблюдают академическую честность и сами способствуют распространению коррупции в своем учебном заведении, подчеркнул он.

По словам главы ГКНБ, согласно нормам принятого Закона «О внесении изменения в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции», в 2025-2026 годах ведомство планирует сократить уровень коррупции в стране до 5-10 процентов.

«На сегодня показатель находится на уровне 30-40 процентов, в то время как в предыдущие периоды составлял ужасающие 70-80 процентов», — говорится в сообщении.

Председатель ГКНБ призвал представителей образовательной системы совместно бороться с коррупцией и со временем полностью ее искоренить.