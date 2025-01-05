Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов в интервью «Азаттыку» прокомментировал ситуацию с правозащитницей Азизой Абдирасуловой, которая была вынуждена покинуть страну из-за угроз.

В частности, он отметил: «Слова, произнесенные на Народном курултае, возможно, задели некоторых людей. На мой взгляд, имя правозащитницы Азизы Абдирасуловой не должно было упоминаться в качестве примера. Существует много неизвестных миллионеров среди НПО. Среди них есть владельцы многоэтажных домов, которые получают миллионы и просто отправляют отчеты. Но вместо того, чтобы называть их имена, почему-то упомянули Азизу Абдирасулову, которая вышла из народа и в свое время поддерживала президента Садыра Жапарова. Это было некорректно.

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После курултая я сразу позвонил ей и от имени себя и правительства принес извинения:

«Эжеке, случилось что-то неправильное. Даже если такие слова были сказаны, они не должны были быть адресованы вам. Не обижайтесь и не расстраивайтесь.Иногда информация может быть подана не так, как нужно. Возможно, он мог не придать значения тому, как его слова могут тяжело задеть. Президент Садыр Жапаров не имеет к вам никакой враждебности. Наоборот, он всегда говорит: «Не разочаровывайте народ, не враждуйте, все наши граждане должны жить в своей стране».

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В той информации говорится, что средства были получены в 2018 году. Всем известно, что Азиза Абдирасулова в это время была уже на пенсии. Поэтому это действие было неверным».

Также Байсалов сказал, что «Азиза Абдирасулова — это человек, которым мы все гордимся. Она всегда стремилась к справедливости, говорила правду и оставалась честной даже в самые сложные времена. В стране ей ничего не угрожает, и она может спокойно продолжать жить вместе со своей семьей».

Правительство, по словам зампреда, сделает все возможное, чтобы способствовать восстановлению доверия и возвращению правозащитницы в Кыргызстан.

Напомним, 21 декабря, выступая на третьем Народном курултае, президент Садыр Жапаров высказал критику в адрес некоторых средств массовой информации и правозащитной организации «Кылым шамы», основателем которой является Азиза Абдирасулова.