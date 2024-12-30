Поступали угрозы. Азиза Абдирасулова объяснила свой выезд из Кыргызстана

Правозащитница, основательница организации «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова прокомментировала «Азаттыку» свой выезд из Кыргызстана.

Она отметила, что была вынуждена покинуть Кыргызстан из-за угрозы безопасности ее жизни.

«Я не была готова покинуть родину. У меня на попечении четырехлетний внук. Но после различных провокационных звонков и угроз пришлось уехать. Я дважды перенесла инсульт и не готова сидеть в тюрьме», — сказала Азиза Абдирасулова.

Правозащитница подчеркнула, что несколько раз переслушала слова президента, высказанные им на курултае.

«Мы были удивлены тому, как он сказал, что нашу организацию и другие СМИ приглашали на курултай. Мы проверили телефоны, почту. Но приглашений не было», — отметила она.

В 2013 года Азиза Абдирасулова была общественным защитником Садыра Жапарова и его семьи.

Напомним, 21 декабря, выступая на третьем Народном курултае, президент Садыр Жапаров высказал критику в адрес некоторых средств массовой информации и правозащитной организации «Кылым шамы», основателем которой является Азиза Абдирасулова.