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Общество

Поступали угрозы. Азиза Абдирасулова объяснила свой выезд из Кыргызстана

Правозащитница, основательница организации «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова прокомментировала «Азаттыку» свой выезд из Кыргызстана.

Она отметила, что была вынуждена покинуть Кыргызстан из-за угрозы безопасности ее жизни.

«Я не была готова покинуть родину. У меня на попечении четырехлетний внук. Но после различных провокационных звонков и угроз пришлось уехать. Я дважды перенесла инсульт и не готова сидеть в тюрьме», — сказала Азиза Абдирасулова.

Правозащитница подчеркнула, что несколько раз переслушала слова президента, высказанные им на курултае.

«Мы были удивлены тому, как он сказал, что нашу организацию и другие СМИ приглашали на курултай. Мы проверили телефоны, почту. Но приглашений не было», — отметила она.

В 2013 года Азиза Абдирасулова была общественным защитником Садыра Жапарова и его семьи.

Напомним, 21 декабря, выступая на третьем Народном курултае, президент Садыр Жапаров высказал критику в адрес некоторых средств массовой информации и правозащитной организации «Кылым шамы», основателем которой является Азиза Абдирасулова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315774/
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