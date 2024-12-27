Итоги-2024 и прогноз-2025 устами экспертов. Что было и что будет

Уходящий, 2024-й эксперты оценивают как позитивный для Кыргызстана в экономическом плане и как провальный в сфере защиты гражданских прав и свобод.

Иные аналитики указывают на то, что страна одержима историей. Но ей не хватает образа будущего. Поэтому мы все время откатываемся назад.

Кто-то хочет вернуть нулевые, кто-то — тучные 2012-2014 годы, кто-то и вовсе грезит о государственном образовании времен тюркского каганата. Складывается порой ощущение, что нам всем не хватает фантазии представить КР такой, какой она никогда прежде не была.

Мы побеседовали с политологами, спросили, каким они видят 2024-й? Насколько значимыми для Кыргызстана стали некоторые события и какие они оценили как приоритетные с экспертной точки зрения? Разумеется, попросили поделиться прогнозами на предстоящие 12 месяцев. Подробности у 24.kg.

Эмиль Джураев, доцент Академии ОБСЕ в Кыргызстане:

Фото из интернета. Эмиль Джураев

— Уходящий год, крайне насыщенный событиями в мировой жизни, для Кыргызстана выдался стабильным и в положительных трендах, с каких год начался, и в негативных.

Положительными были общие экономические достижения и показатели, хотя в более конкретных вопросах, особенно в экономико-правовых, было много и проблем. Эмиль Джураев

Стабильно позитивными были и внешнеполитические дела — много событий, визитов, соглашений. Под конец года, хоть и без оформления пока, власти анонсировали предварительное согласование договоренностей по всей протяженности границы с Таджикистаном.

А стабильно негативные тренды касались чаще всего правового поля, и очень многих аспектов этого поля — это и продолжение принятия ненужных законов, подавляющих и сужающих гражданские свободы, и множество действий в отношении объектов частной собственности и предпринимательства с непрозрачными обоснованиями, и судебно-правовые процессы в отношении журналистов, активистов и других граждан с несоблюдением множества принципов справедливого правосудия.

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То, что некоторые граждане и группы граждан, такие как кемпирабадцы, Олжобай Шакир, часть журналистов группы Temirov Live и другие, смогли выйти домой из заключения, сопроводилось взятием и оставлением в заключении других граждан — четырех журналистов, молодого акына. Правда, как многие и ожидали, арестованный в начале года Райымбек Матраимов смог уже к концу года выйти на свободу.

Считаю, что позитивные тенденции года не требовали негативных трендов, которые шли с ними параллельно. Сложно прогнозировать, какие могут быть изменения в новом году. Полагаю, скорее всего, продолжится стабильность, которая имела место в нынешнем году. Хотелось бы видеть поворот в позитивное русло и в вопросах права, свобод и судебной справедливости.

Наргиза Мураталиева, кандидат политических наук, доцент кафедры международной и сравнительной политологии АУЦА:

— Этот год был непростым для Кыргызстана с учетом напряженной геополитической ситуации и вызовов, которые наслаиваются друг на друга с течением времени.

Фото из интернета. Наргиза Мураталиева

При этом год оказался результативным на заключение грандиозных соглашений, которые не находили решения годами. К примеру, недавно стало известно, что Всемирный банк планирует выделить $500 миллионов на возведение Камбаратинской ГЭС-1, заключены соглашения на строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, внутри страны открываются новые аэропорты, строятся логистические центры, дороги, что даже столица меняется на глазах. На внешнеполитической арене КР играет более активную и заметную роль: в Бишкеке проведен ряд саммитов и мероприятий международного значения, продолжается углубление регионального сотрудничества в Центральной Азии.

Однако при этом существуют и нерешенные проблемы: к примеру, водноэнергетические вопросы нуждаются в срочных решениях, усугубляется экологическая ситуация, не решена проблема смога в столице. Все так же не хватает в республике школ, больниц, общественного транспорта и так далее. Положение наших мигрантов в России ухудшилось, хотя правительство работает над тем, чтобы развивать альтернативные направления для эмиграции. Удручает продолжающаяся тенденция демократического отката, ухудшения ситуации с правами человека, давления на гражданский сектор и СМИ. Поэтому сложно давать однозначные оценки, есть как положительные, так и негативные итоги года.

Скорее всего, в 2025-м будет начато строительство вышеупомянутой железной дороги, продолжится возведение других инфраструктурных объектов, начнется реновация Бишкека. Изменение климата продолжит оказывать влияние на водноэнергетические вопросы, что потребует срочных мер и совместных усилий как на региональном, так и на международном уровне. Наргиза Мураталиева

Алмаз Тажыбай, директор Центра анализа государственной политики, политолог:

— Год был устойчивым в экономическом росте, бюджет пополнился с профицитом, ВВП увеличился по сравнению с предыдущим годом на 9,2 процента.

Фото из интернета. Алмаз Тажыбай

Но с данными показателями инфляция достигала 7,3 процента. Однако ее удалось снизить в конце года на 4,6 процента в связи с инфраструктурным строительством плюс увеличить товарооборот с соседними странами, включая РФ.

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Несмотря на сокращение импорта автомобилей на 12,5 процента, количество заторов или пробок возросло, в особенности в столице. К непопулярным мерам я бы еще отнес изменение расписания школьников и студентов, установление фиксированного времени для вывоза мусора и доставки товаров, ликвидацию частных маршруток и экологичных троллейбусов, перенос автовокзалов за черту города.

Однако наряду с этим в этом году начато и продолжается строительство крупных объектов. Правда, из-за нехватки рабочих бизнесмены привлекают трудовых мигрантов из индо-пакистана.

Но не могу не отметить, что гражданское пространство республики сузилось из-за нарушений международных обязательств по защите прав и свобод человека. И главные маркеры: аресты журналистов, активистов и адвоката Самата Матцакова, принятие аналога российского закона об «иноагентах», попытки ограничить свободу слова и СМИ одобрением закона, которым вводятся штрафы за оскорбления и клевету в СМИ и интернете, плюс ряд других антигражданских инициатив.

А поддерживаемая населением борьба с коррупцией, развернутая ГКНБ во главе с Камчыбеком Ташиевым, в результате которой удалось вернуть в бюджет $1 миллиард, показала, насколько поражены госорганы. Итак, год завершился противоречивым очередным витком кустуризации и освобождением главного символа коррупции Райымбека Матраимова.

Оппозиция и либеральная часть страны полностью ушли на «кухню», некоторые члены Жогорку Кенеша лишились депутатских мандатов.

В 2025 году, безусловно, экономические показатели будут расти или, по крайней мере, останутся не ниже нынешнего уровня из-за реализации кредитных и инвестиционных проектов от международных организаций и компаний в энергетической и транспортной отраслях.

Продолжится и строительство социальных объектов. Инфляция останется на прежнем уровне, без особых скачков. Но денежные переводы от трудовых мигрантов сократятся.

Сохранится и тенденция проявления авторитаризма. Гражданское общество перейдет на самоцензуру и сократит взаимодействие с госорганами, что плохо скажется на процессе принятия решений и, естественно, на доверии населения к властным структурам. Алмаз Тажыбай

В политике возможна смена главы кабмина и ряда чиновников, если не справятся с возложенными главой государства на них обязательствами. Ужесточится законодательство в области коррупции. Можно ожидать и появления других «драконовских» инициатив против свободы слова и прав человека.

Таттубубу Эргешбаева, исполнительный директор общественного фонда «Тандем», юрист:

— Я начинала отсчет изменений в политико-правовом поле в Кыргызстане с момента принятия новой Конституции и реализации предвыборных обещаний президента Садыра Жапарова.

Фото из интернета. Таттубубу Эргешбаева

Да, он обещал сильную президентскую власть и единоличную ответственность, что решит определенные внешние и внутренние проблемы в республике. Поэтому люди на двух референдумах сказали «да» суперпрезидентской форме правления. Далее мы увидели, что все законы принимались в сторону усиления президентской власти, укрепления полицейского режима и силового блока.

Сужается гражданское пространство. Только на днях принят закон о клевете и оскорблении в интернете. Отдельная статья вносится в Кодекс о правонарушениях. И таких законов достаточно много, отменяющих принцип дегуманизации правосудия.

Они больше направлены на усиление контроля со стороны государства и некие репрессивные меры в отправлении правосудия, в процессе выявления правонарушений и преступлений.

По этой причине государству удается решить вопросы приграничного характера, увеличивая параллельно расходы на безопасность и силовой блок.

Время покажет, насколько те или иные решения кардинально повлияли на жизнь людей в стране и за ее пределами. Но тенденция такова, что принимаемые законы не ориентированы на интересы человека и гражданина, а нужная гармонизация между госинтересами и правами человека нарушена. Таттубубу Эргешбаева

P.S. Когда-то как в политике так и в дипломатии ключевым понятием было «старина». Когда какой-нибудь правитель обещая «сохранить привилегии», говорил так: «буду держать по старине», подразумевая, что привилегии дарованы когда-то давно его предшественниками и он не намерен пересматривать их решения. Когда послам нужно было отвергнуть какое-то условие, выдвигаемое партнерами на переговорах, их главный аргумент звучал так: «Прежде такого не бывало». Потому что вводить новшества считалось недопустимым.

Кстати, революции в Англии в XVII веке и во Франции в XVIII совершались под лозунгами восстановления попранных старинных прав, а не введения новых.