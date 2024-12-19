Штрафы за оскорбления в СМИ. ЖК в третьем чтении принял законопроект

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял законопроект, которым вводятся штрафы за клевету и оскорбления в интернете и СМИ.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что наблюдается увеличение числа случаев оскорблений и унижений, распространяемых через различные средства массовой информации и интернет-ресурсы. Кабмин считает, что в настоящее время законодательство недостаточно эффективно реагирует на случаи оскорблений в СМИ и на интернет-платформах и большинство случаев остаются безнаказанными из-за сложности доказательства вины и неоднозначности юридических норм.

Фото Дастан Бекешев . результаты голосования депутатов

Добавим, против законопроекта проголосовали депутаты Эльдар Абакиров, Жанарбек Акаев и Сеидбек Атамбаев.

Напомним, кабмин предлагает в Кодекс о правонарушениях ввести статью 107-1 «Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете» и штраф в 100 тысяч сомов для физлиц и 200 тысяч — для юрлиц.

После длительных обсуждений депутаты снизили штраф для физических лиц до 20 тысяч сомов, для юридических — до 65 тысяч. Предложением парламентариев также полномочия по реализации закона переданы правоохранительным органам, а не Минкультуры.