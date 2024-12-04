В ГКНБ рассказали подробности задержания глав районных УГНС Бишкека

По факту злоупотребления должностным положением задержан ряд чиновников Налоговой службы. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Напомним, спецслужбы вместе с бойцами «Альфы» провели массовые задержания налоговиков во всех управлениях Налоговой службы Бишкека. На допрос доставлены четыре начальника управлений и порядка 30 рядовых сотрудников. Под стражей остались начальники УГНС трех районов. Остальных отпустили.

«Установлено, что отдельные крупные производители и импортеры подакцизной группы товаров (алкогольная и сахаросодержащая продукция, табачные изделия), фактически осуществляя поставки продукции преимущественно в южные регионы республики, в соответствующих учетных базах фиксировали отклонение и отзыв грузосопроводительных документов.

«Ответственные за контроль процедур работники Налоговой службы, злоупотребляя своим служебным положением, только за 2024 год умышленно оставляли без внимания многочисленные факты отзыва и отклонения товарно-транспортных накладных на подакцизную группу товаров в столице общей стоимостью более 3,2 миллиарда сомов», — говорится в сообщении.

В ГКНБ отметили, что возбуждено дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР и проведены обыски в районных управлениях Налоговой службы Бишкека, а также в управлении по контролю крупных налогоплательщиков. Назначены соответствующие проверки, направленные на установление точной суммы ущерба, причиненного государству.

По подозрению в совершении преступления задержаны начальники управлений налоговой А.Р., Дж.У., А.Н. и Т.А. В установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение, а судом рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие по уголовному делу продолжается, в рамках которого будет дана юридическая оценка действиям всех фигурантов, в том числе представителей бизнеса и других сотрудников Налоговой службы, невзирая на должности, регалии и другие факторы.

​ГКНБ считает необходимым обратить внимание общественности, что подобные факты злоупотребления должностным положением напрямую влияют на темпы развития экономики, создают условия и предпосылки для частичного ухода ее отдельных секторов в тень и отрицательно сказываются на общем благосостоянии граждан республики.