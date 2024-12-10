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Власть

Резолюцию с призывом арестовать президента страны одобрил парламент Южной Кореи

Парламент Южной Кореи (Национальное собрание) сегодня проголосовал за резолюцию с призывом как можно скорее арестовать президента Юн Сок Ёля и еще семь официальных лиц по делу о попытке ввести военное положение. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Резолюцию поддержали 191 парламентарий, 94 выступили против, 3 воздержались.

Кроме того, парламент одобрил назначение спецпрокурора с полномочиями вести расследование в отношении Юн Сок Ёля, которого обвиняют в мятеже. Фигурантами расследования также являются премьер-министр Хан Док Су и глава контрразведки Ё Ин Хён.

Yonhap отметило, что президент не может применить право вето против резолюции о назначение спецпрокурора, но может отложить само назначение.

Кроме того, оппозиционная «Демократическая партия Тобуро» объявила о планах импичмента в отношении министра юстиции и главы Национального агентства полиции. Процедура должна пройти в субботу.

  • На прошлой неделе Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение «в связи с антиправительственной активностью». Это решение президента вызвало непонимание как правящей партии «Сила народа», так и оппозиционной «Демократической партии Тобуро», которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения.
  • Кроме того, оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президенту. Однако он смог избежать его, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии «Сила народа» отказалось от участия в голосовании.
  • Тем не менее накануне Министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на поездки для Юн Сок Ёля в связи с проведением в отношении него расследования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313723/
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