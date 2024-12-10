Резолюцию с призывом арестовать президента страны одобрил парламент Южной Кореи

Парламент Южной Кореи (Национальное собрание) сегодня проголосовал за резолюцию с призывом как можно скорее арестовать президента Юн Сок Ёля и еще семь официальных лиц по делу о попытке ввести военное положение. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Резолюцию поддержали 191 парламентарий, 94 выступили против, 3 воздержались.
Кроме того, парламент одобрил назначение спецпрокурора с полномочиями вести расследование в отношении Юн Сок Ёля, которого обвиняют в мятеже. Фигурантами расследования также являются премьер-министр Хан Док Су и глава контрразведки Ё Ин Хён.
Yonhap отметило, что президент не может применить право вето против резолюции о назначение спецпрокурора, но может отложить само назначение.
Кроме того, оппозиционная «Демократическая партия Тобуро» объявила о планах импичмента в отношении министра юстиции и главы Национального агентства полиции. Процедура должна пройти в субботу.
- На прошлой неделе Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение «в связи с антиправительственной активностью». Это решение президента вызвало непонимание как правящей партии «Сила народа», так и оппозиционной «Демократической партии Тобуро», которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения.
- Кроме того, оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президенту. Однако он смог избежать его, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии «Сила народа» отказалось от участия в голосовании.
- Тем не менее накануне Министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на поездки для Юн Сок Ёля в связи с проведением в отношении него расследования.