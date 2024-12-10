Резолюцию с призывом арестовать президента страны одобрил парламент Южной Кореи

Парламент Южной Кореи (Национальное собрание) сегодня проголосовал за резолюцию с призывом как можно скорее арестовать президента Юн Сок Ёля и еще семь официальных лиц по делу о попытке ввести военное положение. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Резолюцию поддержали 191 парламентарий, 94 выступили против, 3 воздержались.

Кроме того, парламент одобрил назначение спецпрокурора с полномочиями вести расследование в отношении Юн Сок Ёля, которого обвиняют в мятеже. Фигурантами расследования также являются премьер-министр Хан Док Су и глава контрразведки Ё Ин Хён.

Yonhap отметило, что президент не может применить право вето против резолюции о назначение спецпрокурора, но может отложить само назначение.

Кроме того, оппозиционная «Демократическая партия Тобуро» объявила о планах импичмента в отношении министра юстиции и главы Национального агентства полиции. Процедура должна пройти в субботу.

На прошлой неделе Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение «в связи с антиправительственной активностью». Это решение президента вызвало непонимание как правящей партии «Сила народа», так и оппозиционной «Демократической партии Тобуро», которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения.

Кроме того, оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президенту. Однако он смог избежать его, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии «Сила народа» отказалось от участия в голосовании.