Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Об этом пишут местные СМИ.

Депутатам удалось попасть в здание парламента и отменить введенное военное положение, всего за проголосовали 190 человек.

Ранее командующий военным положением Пак Ан Су запретил деятельность парламента после решения президента Юн Сук Ёля ввести военное положение в стране.

Как пишет корейское агентство Yonhap, политик заявил об «угрозе паралича власти» из-за попыток оппозиции проведения против него процедуры импичмента.