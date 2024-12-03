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Власть

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Об этом пишут местные СМИ.

Депутатам удалось попасть в здание парламента и отменить введенное военное положение, всего за проголосовали 190 человек.

Ранее командующий военным положением Пак Ан Су запретил деятельность парламента после решения президента Юн Сук Ёля ввести военное положение в стране.

Как пишет корейское агентство Yonhap, политик заявил об «угрозе паралича власти» из-за попыток оппозиции проведения против него процедуры импичмента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313021/
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