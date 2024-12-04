Массовые отставки. Оппозиция Кореи будет добиваться импичмента президента

Демократическая партия Южной Кореи призвала президента страны Юн Сок Ёля уйти в отставку из-за введения военного положения, пригрозив инициировать процедуру импичмента. Об этом сообщает Yonhap.

Фото Yonhap. Сотни людей вышли на улицы Сеула после того, как в стране обострилась политическая ситуация

Отметим, оппозиционная партия имеет большинство в парламенте. В документе сказано, что объявление военного положения было нарушением Конституции, учитывая, что президент «не выполнил никаких требований по объявлению военного положения».

«Это серьезный акт мятежа и весомая причина для импичмента... Президент Юн должен немедленно и добровольно уйти в отставку... Если президент Юн не уйдет в отставку немедленно, мы немедленно начнем процедуру импичмента в соответствии с волей народа», — цитирует Yonhap текст заявления.

Демократическая партия «Тобуро» одержала победу на выборах в парламент в апреле, обогнав правящую партию «Сила народа», от которой избирался Юн Сок Ёль в 2022 году. Однако она не преодолела рубеж в две трети мандатов, который позволил бы ей осуществить импичмент президента.

На фоне политической ситуации в стране глава администрации президента Чон Джин Сок, его советник по национальной безопасности Шин Вон Сик, начальник политического штаба Сун Тхэ Юн и еще семь старших помощников подали в отставку.

А национальная федерация демократических профсоюзов Южной Кореи заявила о бессрочной всеобщей забастовке, которая продлится до тех пор, пока президент страны Юн Сок Ёль не подаст в отставку.

Напомним, президент страны 3 декабря ввел военное положение. Юн Сок Ёль назвал меру необходимой для защиты либерального конституционного порядка от «коммунистических сил». По его словам, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных «антигосударственных элементов», которых необходимо «устранить». Однако парламент отменил это решение.