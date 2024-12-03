Фото AP Photo. Обстановка у парламента в Сеуле, Южная Корея

После объявления военного положения на улицах Сеула появилась военная техника, в небе летают вертолеты. Полиция оцепила парламент страны.

Местные СМИ сообщают, генерал армии заявил, что политическая деятельность, местные советы, политпартии, митинги и демонстрации запрещены.

В случае нарушения указа все, кто нарушит установленные правила, могут быть арестованы. В стране также ввели военную цензуру.

В свою очередь сторонники оппозиции собираются у входа в Национальное собрание, там уже начались первые стычки с полицией. Оппозиция считает военное положение противоречащим Конституции.

Если парламент большинством голосов потребует отмены военного положения, то по закону президент должен отменить его.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране во время телеобращения.

Он назвал меру необходимой для защиты либерального конституционного порядка от «коммунистических сил».

По его словам, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных «антигосударственных элементов», которых необходимо «устранить».