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Власть

В некоторых селах могут появиться айыл башчысы

Кабинет министров утвердил положение об айыл башчысы. Об этом сообщается на сайте «Токтом».

Отмечается, что положение разработано в целях определения квалификационных требований, обязанностей, критериев к кандидатам на должность айыл башчысы, нанимаемым на основании трудового договора.

Согласно положению, в айыл окмоту может быть введена должность айыл башчысы в айылах/айыльных аймаках, расположенных обособленно от административного центра айыльного аймака, для организации оперативного решения вопросов местного значения и оказания содействия в реализации делегированных государственных полномочий.

Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311819/
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