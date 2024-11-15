Бишкекская ТИК пока не приняла решения по партии «Адилет». Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

Отмечается, что территориальная комиссия отложила рассмотрение и запросила дополнительные документы по делу.

Ранее в ЦИК поступила информация от МВД о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 196 «Подкуп голосов избирателей» УК КР в отношении гражданки И.Н., которая проводила агитацию за кандидата от ПП «Адилет» А.Исмаилова. Следствие установило, что гражданка передала 55 тысяч 500 сомов 113 избирателям для того, чтобы они проголосовали за претендента. Кроме того, она подкупала голоса путем перевода 1-2 тысяч сомов на мобильные кошельки избирателей.

Добавим, что накануне партию «Социал-демократы» сняли с выборов в Бишкекский горкенеш из-за возбуждения уголовного дела по подкупу голосов избирателей.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски.

В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

В милиции рассказали 24.kg, что всего на допрос вызваны 10 членов партии. Лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина и Роза Турксевер водворены в ИВС.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.