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Власть

Здание администрации президента отдали Минэкономики и МИД Кыргызстана

Акылбек Жапаров поручил передать здание администрации президента министерствам иностранных дел и экономики. Об этом сообщили в кабмине.

В пресс-службе рассказали, что здание администрации находится по адресу: улица Абдумомунова, 207. Минэкономики располагалось на проспекте Чуй, 106, а МИД — на бульваре Эркиндик, 57.

Напомним, руководитель управделами главы государства Каныбек Туманбаев сообщал, что в ближайшие два года в Бишкеке построят здания для всех министерств напротив нового «Белого дома» «Ынтымак — Манас Ордо».

Ранее сообщалось, что в здание Дома правительства на Старой площади переедет столичная мэрия, а помещения муниципалитета займет представительство президента в Чуйской области.

Добавим, 24.kg писало, что напротив «Ынтымак — Манас Ордо» построят 19 девятиэтажных зданий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303820/
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