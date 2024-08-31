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Экономика

В Бишкеке построят новый большой конгресс-холл на месте ВДНХ

На месте ВДНХ в Бишкеке построят современный конгресс-холл, который станет первым подобным объектом в стране. Об этом сообщил руководитель управления делами президента КР Каныбек Туманбаев.

В ближайшие два года в Бишкеке планируется возведение здания для всех министерств, которое расположится напротив нового «Белого дома» «Ынтымак-Манас Ордо».

Перемены коснутся и существующих зданий: столичная мэрия переедет в здание Дома правительства на Старой площади, а ее здание займет представительство президента в Чуйской области.

Напомним, ранее редакция 24.kg писала о том, что напротив «Ынтымак-Манас Ордо» построят 19 зданий высотой в девять этажей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303665/
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