Напротив резиденции планируют построить правительственный городок из 19 зданий

В Бишкеке планируют строительство нового правительственного городка, который будет состоять из 19 девятиэтажных зданий. Каждый этаж в них отведут под отдельный государственный орган. Об этом сообщил министр экономики Данияр Амангельдиев на встрече с журналистами.

По словам министра, реновация — это законопроект. Понятие реновации — это снос старого жилья и строительство нового вместо него. По его словам, были неоднократные попытки принять этот закон, но на сегодня в Кыргызстане его нет.

«Мы можем говорить о том, что будем внедрять реновацию для госучреждений, то есть строительство новых объектов. Вы знаете, что завершено строительство нового здания администрации президента. 30 августа состоится его официальное открытие», — сказал он.

По словам Данияра Амангельдиева, администрация президента переедет в новое здание. Напротив, планируют построить новый городок правительства.

«Город разрастается с каждым годом. Сейчас только официально в Бишкеке проживает 1,3 миллиона человек. Неофициально, я думаю, за два миллиона. Инфраструктура не рассчитана на такое», — сказал министр.

Данияр Амангельдиев сообщил: чтобы разгрузить инфраструктуру, предлагается один из методов — это сосредоточить все госорганы в одном месте. Для рационального использования ресурсов и возможностей.

По его словам, земля дорожает, а практически все административные здания находятся в центре города. В итоге есть возможность продать их и построить новые.

«Есть план строительства — была презентация управления делами президента относительно строительства нового городка. Это примерно 19 одноподъездных зданий высотой 9 этажей. Для каждого госоргана отдельный этаж. Это очень удобно. Во-первых, это взаимодействие между госорганами. Это будет конференц-зал, куда ты можешь спуститься, провести переговоры с коллегой, министром, перейти через подземный переход в администрацию президента», — заключил министр.