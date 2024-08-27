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Власть

Не хотите слушать, не надо. Министр культуры о приезде российских артистов

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов агентству «Кабар» прокомментировал участие зарубежных артистов на предстоящем гала-концерте в День независимости Кыргызской Республики на центральной площади Ала-Тоо.

Он призвал прекратить политизировать проводимые мероприятия.

«Российские певцы взяли инициативу и решили поздравить со 100-летием Кара-Кыргызской автономной области и Днем независимости. Нам что сказать: не приходите? Тем, кто сейчас сидит в Facebook и говорит: «Пусть этот певец приезжает, тот — нет», скажу, что это праздничное мероприятие. Никого мы не заставляем приходить и насильно слушать. Кто не хочет их слушать, пусть не слушает», — сказал Алтынбек Максутов.

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По его словам, большинство приняли новость с радостью, нужно подчиняться их мнению. То, что иностранные артисты изъявили желание выступить у нас, министр считает ростом имиджа Кыргызстана.

«Если бы у государства не было авторитета, то какой бы артист захотел выступить в качестве подарка? Раньше не то что мировые звезды, но соседние на нас не обращали внимания. Отечественные исполнители также будут выступать. Времени всем хватит. Готовим программу на высоком уровне. Такого масштабного концерта на площали Ала-Тоо не проводили», — подчеркнул он.

По данным Минкультуры, в гала-концерте примут участие Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Bosson (автор хита One in a Million) и итальянская певица и композитор IN-GRID.

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В пресс-службе ведомства сначала сообщили, что концерт организуют за счет спонсоров. Позже руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков написал на своей странице в Facebook, что артистам не будут выплачивать гонорары ни от государства, ни от частных лиц. По его словам, исполнители приедут поздравить с юбилеем, их обеспечат только проживанием и питанием.

Пользователи соцсетей раскритиковали список российских звезд и поинтересовались принципом отбора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303227/
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