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Общество

День независимости. На площади Ала-Тоо выступят Киркоров, Михайлов, Амирчик

В День независимости Кыргызской Республики на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке 31 августа состоится гала-концерт с участием отечественных и зарубежных артистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По данным ведомства, в большом концерте примут участие Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Bosson (автор хита One in a Million) и итальянская певица и композитор IN-GRID.

На сцену также выйдет кыргызстанский певец Амирчик.

Начало концерта в 22.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303078/
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