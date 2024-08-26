День независимости. На площади Ала-Тоо выступят Киркоров, Михайлов, Амирчик

В День независимости Кыргызской Республики на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке 31 августа состоится гала-концерт с участием отечественных и зарубежных артистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По данным ведомства, в большом концерте примут участие Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Bosson (автор хита One in a Million) и итальянская певица и композитор IN-GRID.

На сцену также выйдет кыргызстанский певец Амирчик.

Начало концерта в 22.00.