Праздничный концерт на площади Ала-Тоо 31 августа оплатят спонсоры

Праздничный концерт на площади Ала-Тоо в День независимости Кыргызстана организуют за счет спонсоров. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Напомним, 31 августа на площади Ала-Тоо в Бишкеке состоится гала-концерт с участием отечественных и зарубежных артистов. В большом концерте примут участие Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Bosson (автор хита One in a Million) и итальянская певица и композитор IN-GRID.

В пресс-службе подчеркнули, что гонорары артистов им неизвестны. Обещали предоставить информацию позже.