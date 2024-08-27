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Общество

Нужны ли зарубежные артисты на концерте ко Дню независимости? Опрос

В День независимости Кыргызской Республики на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке, 31 августа, состоится гала-концерт с участием отечественных и зарубежных артистов.

По данным Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, в нем примут участие Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Bosson (автор хита One in a Million) и итальянская певица и композитор IN-GRID.

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В пресс-службе ведомства сначала сообщили, что концерт организуют за счет спонсоров. Позже руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков написал на своей странице в Facebook, что артистам не будут выплачивать гонорары ни от государства, ни от частных лиц. По его словам, исполнители приедут поздравить с юбилеем, их обеспечат только проживанием и питанием.

Пользователи соцсетей раскритиковали список зарубежных звезд и поинтересовались принципом отбора. «Сколько можно одних и тех же звать? Пригласите уже новых, талантливых, побольше из Казахстана и Узбекистана», — написала одна из них.

«На День независимости Кыргызстана приглашать иностранных певцов? У нас есть свои замечательные, талантливые кыргызские артисты, которые и должны выступать в такой праздничный день для страны», — добавила другая.

Редакция 24.kg решила поинтересоваться мнением читателей.

Нужны ли зарубежные артисты на концерте ко Дню независимости?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303193/
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