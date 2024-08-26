31 августа зарубежные артисты выступят для кыргызстанцев бесплатно

Руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал выступление российских и зарубежных артистов на концерте в честь Дня независимости Кыргызстана в Бишкеке. Он написал на своей странице в Facebook, что артистам не будут выплачиваться гонорары ни от государства, ни от частных лиц.

«На торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Кара-Кыргызской автономной области, приедут известные российские исполнители Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина и Амирчик, а также шведский исполнитель Bosson и итальянская певица In-Grid. Артистам не будут выплачиваться гонорары ни от государства, ни от частных лиц, они приедут поздравить с юбилеем. Мы обеспечим их только проживанием и питанием.

Тем, кто пытается найти повод для критики и создает различные обсуждения по поводу приезда артистов, хочу сказать: приходите на праздник с хорошим настроением и насладитесь концертом», — заявил Дайырбек Орунбеков.

Напомним, что в честь Дня независимости на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке 31 августа состоится гала-концерт с участием отечественных и зарубежных артистов.

Ранее пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщила 24.kg, что праздничный концерт на площади Ала-Тоо организуют за счет спонсоров.