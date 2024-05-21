На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутат Мейкинбек Абдалиев обратился к институту омбудсмена. Он напомнил об инциденте с иностранцами, произошедшем в ночь с 17 на 18 мая в Бишкеке.

«В этот день институт акыйкатчи мог тоже внести свой вклад? Это входило в вашу обязанность?» — спросил нардеп.

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева ответила, что они с глубокой тревогой восприняли инцидент с иностранцами.

«В будущем мы не должны допускать такие ситуации. Это влияет на безопасность иностранных студентов. Необходимо проводить совместную работу с кабинетом министром, Минобразования и общественностью, чтобы обеспечить безопасность и создать условия иностранцам», — сказала она.

По словам Мейкинбека Абдалиева, институт акыйкатчи должен был вовремя проинформировать общество.

«Народу нужна была только информация. Вы должны были предоставить это. Сейчас вот про МВД говорят. Милиционеры всю ночь дежурили и сделали все, что в их силах. Вы видели, сколько молодежи собралось. Все СМИ писали об этом. Вы тоже должны были проинформировать общество. Вы же имеете право запросить информацию у МВД. Можно было уточнить у них и проинформировать. До этого другие омбудсмены всегда проводили пресс-конференции и предоставляли информацию. Если бы вы вовремя проинформировали, может, до такого не дошло бы», — заявил депутат.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадал 41 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. На время следствия их отпустили под домашний арест.