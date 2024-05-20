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Общество

Драка с иностранцами. Число пострадавших увеличилось до 41

В результате массовой драки с иностранцами за медицинской помощью обратился 41 пострадавший. Об этом сообщили в республиканском штабе со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что стационарное лечение получают 11 пострадавших.

В Городской больнице скорой медицинской помощи находятся двое пациентов. У одного закрытая черепно-мозговая травма, у второго — перелом бедренной кости. Состояние больных оценивается как стабильное.

В отделении челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя продолжает лечение один пострадавший. Его состояние оценивается как относительно удовлетворительное.

В ведомстве добавили, что 19 мая за медпомощью обратились еще восемь иностранцев, которые были госпитализированы в клинику Международного медицинского университета. Накануне их посетил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. У двоих диагностирован перелом носа, у остальных закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины. Все они находятся под наблюдением медиков, состояние у всех относительно удовлетворительное. Министр подчеркнул, что оказание квалифицированной медицинской помощи пострадавшим находится на его личном контроле.

«По поручению президента Садыра Жапарова все расходы на лечение и обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для пострадавших будут бесплатными», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294427/
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