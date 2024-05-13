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Власть

После повышения тарифа на электроэнергию в бюджет поступит 3,5 миллиарда сомов

После повышения тарифа на электроэнергию в бюджет поступит 3,5 миллиарда сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По его словам, средства пойдут на развитие энергосетей и покрытие дефицита.

Замминистра напомнил, что в Кыргызстане с 1 мая тарифы на электроэнергию подорожали на 11 тыйынов.

«Посчитали, что после повышения тарифа с мая по апрель следующего года в бюджет поступит 3,5 миллиарда сомов. На сегодня дефицит в энергосекторе составляет 9,3 миллиарда сомов. Деньги пойдут на его покрытие и развитие», — сказал он.

Таалайбек Байгазиев также добавил, что Минэнерго рассматривает вопрос повышения цен на отопление. «Сразу можно сказать, что тарифы на тепловую энергию хромают. С июня рассмотрим вопрос выравнивания», — отметил он.

Напомним, в КР с 1 мая тарифы на электроэнергию для всех конечных потребителей скорректировали на уровень инфляции за 2023 год — увеличение стоимости света на 10,8 процента. В итоге тариф на электроэнергию для населения при потреблении до 700 киловатт составил 110,8 тыйына, свыше 700 киловатт — 239,3 тыйына.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293830/
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