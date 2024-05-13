После повышения тарифа на электроэнергию в бюджет поступит 3,5 миллиарда сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.
По его словам, средства пойдут на развитие энергосетей и покрытие дефицита.
Замминистра напомнил, что в Кыргызстане с 1 мая тарифы на электроэнергию подорожали на 11 тыйынов.
«Посчитали, что после повышения тарифа с мая по апрель следующего года в бюджет поступит 3,5 миллиарда сомов. На сегодня дефицит в энергосекторе составляет 9,3 миллиарда сомов. Деньги пойдут на его покрытие и развитие», — сказал он.
Напомним, в КР с 1 мая тарифы на электроэнергию для всех конечных потребителей скорректировали на уровень инфляции за 2023 год — увеличение стоимости света на 10,8 процента. В итоге тариф на электроэнергию для населения при потреблении до 700 киловатт составил 110,8 тыйына, свыше 700 киловатт — 239,3 тыйына.