В Кыргызстане с 1 мая подорожает электричество

В Кыргызстане с 1 мая тарифы на электроэнергию для всех конечных потребителей скорректируют на уровень инфляции за 2023 год — увеличение стоимости света на 10,8 процента. Об этом сообщило Министерство энергетики.
В итоге тариф на электроэнергию для населения при потреблении до 700 киловатт составит 110,8 тыйына, свыше 700 киловатт — 239,3 тыйына.На 10,8 процента вырастут тарифы и для остальных категорий потребителей, включая малоимущие семьи, для которых установлена отдельная льготная цена.
|
№
|
Группы потребителей
|
Ед. изм.
|
Тариф
|
Тариф
|
|
Население, в том числе:
|
|
01.05.2023
|
01.05.2024
|
1.1.
|
При потреблении до 700 кВт. ч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах)
|
тыйынов/кВт. ч
|
100,0
|
110,8
|
1.2.
|
При потреблении свыше 700 кВт. ч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах)
|
тыйынов/кВт. ч
|
216,0
|
239,3
|
1.3.
|
Население, проживающее в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах
|
тыйынов/кВт. ч
|
100,0
|
110,8
|
1.4.
|
Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие для нуждающихся граждан (семей), имеющих детей до 16 лет, — «уй-булого комок», при потреблении до 700 кВт. ч в месяц
|
тыйынов/кВт. ч
|
50,0
|
55,4
|
1.5.
|
Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие для нуждающихся граждан (семей), имеющих детей до 16 лет, — «уй-булого комок», при потреблении свыше 700 кВт. ч в месяц
|
тыйынов/кВт. ч
|
216,0
|
239,3
|
1.6.
|
Население, использующее электроэнергию без ограничения потребления и мощности
|
тыйынов/кВт. ч
|
327,6
|
363,0
|
2
|
Насосные станции
|
тыйынов/кВт. ч
|
124,7
|
138,2
|
3
|
Электрический транспорт
|
тыйынов/кВт. ч
|
191,4
|
212,0
|
3.1.
|
Станции по зарядке электромобилей с установленной мощностью до 23 кВт
|
тыйынов/кВт. ч
|
287,0
|
318,0
|
3.2.
|
Станции по зарядке электромобилей, использующие электроэнергию без ограничения потребления и мощности
|
тыйынов/кВт. ч
|
442,0
|
489,7
|
4
|
Детские учреждения интернатного типа, социальные стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан
|
тыйынов/кВт. ч
|
191,4
|
212,0
|
5
|
Религиозные организации
|
тыйынов/кВт. ч
|
191,4
|
212,0
|
6
|
Бюджетные потребители
|
тыйынов/кВт. ч
|
340,0
|
376,7
|
7
|
Сельское хозяйство
|
тыйынов/кВт. ч
|
287,0
|
318,0
|
8
|
Промышленность
|
тыйынов/кВт. ч
|
287,0
|
318,0
|
9
|
Прочие потребители
|
тыйынов/кВт. ч
|
287,0
|
318,0
|
10
|
Майнинг (криптовалюта)
|
тыйынов/кВт. ч
|
504,0
|
558,4
|
11
|
Золоторудная промышленность
|
тыйынов/кВт. ч
|
504,0
|
558,4
|
12
|
Литейное производство
|
тыйынов/кВт. ч
|
504,0
|
558,4
|
13
|
Алкогольная промышленность
|
тыйынов/кВт. ч
|
504,0
|
558,4
|
14
|
Цементное производство
|
тыйынов/кВт. ч
|
327,6
|
363,0