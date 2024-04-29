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Общество

В Кыргызстане с 1 мая подорожает электричество

В Кыргызстане с 1 мая тарифы на электроэнергию для всех конечных потребителей скорректируют на уровень инфляции за 2023 год — увеличение стоимости света на 10,8 процента. Об этом сообщило Министерство энергетики.

В итоге тариф на электроэнергию для населения при потреблении до 700 киловатт составит 110,8 тыйына, свыше 700 киловатт — 239,3 тыйына.

На 10,8 процента вырастут тарифы и для остальных категорий потребителей, включая малоимущие семьи, для которых установлена отдельная льготная цена.

Группы потребителей

Ед. изм.

Тариф

Тариф

 

Население, в том числе:

 

01.05.2023

01.05.2024

1.1.

При потреблении до 700 кВт. ч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах)

тыйынов/кВт. ч

100,0

110,8

1.2.

При потреблении свыше 700 кВт. ч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах)

тыйынов/кВт. ч

216,0

239,3

1.3.

Население, проживающее в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах

тыйынов/кВт. ч

100,0

110,8

1.4.

Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие для нуждающихся граждан (семей), имеющих детей до 16 лет, — «уй-булого комок», при потреблении до 700 кВт. ч в месяц

тыйынов/кВт. ч

50,0

55,4

1.5.

Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие для нуждающихся граждан (семей), имеющих детей до 16 лет, — «уй-булого комок», при потреблении свыше 700 кВт. ч в месяц

тыйынов/кВт. ч

216,0

239,3

1.6.

Население, использующее электроэнергию без ограничения потребления и мощности

тыйынов/кВт. ч

327,6

363,0

2

Насосные станции

тыйынов/кВт. ч

124,7

138,2

3

Электрический транспорт

тыйынов/кВт. ч

191,4

212,0

3.1.

Станции по зарядке электромобилей с установленной мощностью до 23 кВт

тыйынов/кВт. ч

287,0

318,0

3.2.

Станции по зарядке электромобилей, использующие электроэнергию без ограничения потребления и мощности

тыйынов/кВт. ч

442,0

489,7

4

Детские учреждения интернатного типа, социальные стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан

тыйынов/кВт. ч

191,4

212,0

5

Религиозные организации

тыйынов/кВт. ч

191,4

212,0

6

Бюджетные потребители

тыйынов/кВт. ч

340,0

376,7

7

Сельское хозяйство

тыйынов/кВт. ч

287,0

318,0

8

Промышленность

тыйынов/кВт. ч

287,0

318,0

9

Прочие потребители

тыйынов/кВт. ч

287,0

318,0

10

Майнинг (криптовалюта)

тыйынов/кВт. ч

504,0

558,4

11

Золоторудная промышленность

тыйынов/кВт. ч

504,0

558,4

12

Литейное производство

тыйынов/кВт. ч

504,0

558,4

13

Алкогольная промышленность

тыйынов/кВт. ч

504,0

558,4

14

Цементное производство

тыйынов/кВт. ч

327,6

363,0
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292721/
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