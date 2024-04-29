В Кыргызстане с 1 мая подорожает электричество

В Кыргызстане с 1 мая тарифы на электроэнергию для всех конечных потребителей скорректируют на уровень инфляции за 2023 год — увеличение стоимости света на 10,8 процента. Об этом сообщило Министерство энергетики.

В итоге тариф на электроэнергию для населения при потреблении до 700 киловатт составит 110,8 тыйына, свыше 700 киловатт — 239,3 тыйына.

№ Группы потребителей Ед. изм. Тариф Тариф Население, в том числе: 01.05.2023 01.05.2024 1.1. При потреблении до 700 кВт. ч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах) тыйынов/кВт. ч 100,0 110,8 1.2. При потреблении свыше 700 кВт. ч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах) тыйынов/кВт. ч 216,0 239,3 1.3. Население, проживающее в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах тыйынов/кВт. ч 100,0 110,8 1.4. Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие для нуждающихся граждан (семей), имеющих детей до 16 лет, — «уй-булого комок», при потреблении до 700 кВт. ч в месяц тыйынов/кВт. ч 50,0 55,4 1.5. Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие для нуждающихся граждан (семей), имеющих детей до 16 лет, — «уй-булого комок», при потреблении свыше 700 кВт. ч в месяц тыйынов/кВт. ч 216,0 239,3 1.6. Население, использующее электроэнергию без ограничения потребления и мощности тыйынов/кВт. ч 327,6 363,0 2 Насосные станции тыйынов/кВт. ч 124,7 138,2 3 Электрический транспорт тыйынов/кВт. ч 191,4 212,0 3.1. Станции по зарядке электромобилей с установленной мощностью до 23 кВт тыйынов/кВт. ч 287,0 318,0 3.2. Станции по зарядке электромобилей, использующие электроэнергию без ограничения потребления и мощности тыйынов/кВт. ч 442,0 489,7 4 Детские учреждения интернатного типа, социальные стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан тыйынов/кВт. ч 191,4 212,0 5 Религиозные организации тыйынов/кВт. ч 191,4 212,0 6 Бюджетные потребители тыйынов/кВт. ч 340,0 376,7 7 Сельское хозяйство тыйынов/кВт. ч 287,0 318,0 8 Промышленность тыйынов/кВт. ч 287,0 318,0 9 Прочие потребители тыйынов/кВт. ч 287,0 318,0 10 Майнинг (криптовалюта) тыйынов/кВт. ч 504,0 558,4 11 Золоторудная промышленность тыйынов/кВт. ч 504,0 558,4 12 Литейное производство тыйынов/кВт. ч 504,0 558,4 13 Алкогольная промышленность тыйынов/кВт. ч 504,0 558,4 14 Цементное производство тыйынов/кВт. ч 327,6 363,0

На 10,8 процента вырастут тарифы и для остальных категорий потребителей, включая малоимущие семьи, для которых установлена отдельная льготная цена.