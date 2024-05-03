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Власть

Пострадавших детей из Сузака доставили в Бишкек

В Бишкек прибыл самолет с пострадавшими детьми из Сузака.

На борту 10 маленьких пассажиров. Их состояние оценивается как тяжелое. Детей госпитализируют в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

В аэропорту борт встречал глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. 

Напомним, ранее Садыр Жапаров поручил обеспечить детей необходимыми медикаментами и круглосуточным наблюдением врачей.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 35 человек, 20 находятся в больнице. Водитель задержан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293180/
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