Трагедия в Сузаке. Действия президента

Президент Садыр Жапаров поручил доставить пострадавших детей из Сузака спецбортом в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в столицу привезут 10 детей. Их состояние оценивается как тяжелое. Их госпитализируют в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Садыр Жапаров поручил обеспечить детей необходимыми медикаментами и круглосуточным наблюдением врачей.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 35 человек, 20 находятся в больнице. Водитель задержан.