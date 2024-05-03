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Власть

Трагедия в Сузаке. Действия президента

Президент Садыр Жапаров поручил доставить пострадавших детей из Сузака спецбортом в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в столицу привезут 10 детей. Их состояние оценивается как тяжелое. Их госпитализируют в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Садыр Жапаров поручил обеспечить детей необходимыми медикаментами и круглосуточным наблюдением врачей.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 35 человек, 20 находятся в больнице. Водитель задержан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293169/
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