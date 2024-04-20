Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кубанычбек Закенаев назначен советником министра экономики.

Родился 9 июля 1972 года. Окончил Кыргызский технический университет имени Исхака Раззакова, специальность «конструирование и технология радиоэлектронных средств».

До ноября 2023-го был заместителем министра экономики и коммерции КР. Курировал вопросы по цифровому развитию.

В МВД Кыргызстана произошли кадровые изменения.

Перестановки коснулись руководителей отдельных областей.

Приказом министерства:

Мурат Боронов освобожден от должности начальника Баткенского УВД и назначен главой Иссык-Кульского УВД;

Улан Жукенов, находящийся в распоряжении УВД Оша, назначен начальником Баткенского УВД;

Улан Орозалиев, занимающий должность начальника управления по Бишкеку Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, назначен замглавы по оперативной работе Иссык-Кульского УВД;

Максат Абдымомунов, находящийся в распоряжении УВД Иссык-Кульской области, временно исполняет обязанности замначальника УВД Иссык-Кульской области по расследованию.

«Вновь назначенные руководители могут иначе взглянуть на текущую ситуацию, увидеть проблемы на месте и найти пути их решения. Им предстоит большая, ответственная работа по разработке и применению новейших методов выполнения возложенных задач», — отметили в МВД.

Начальником по эксплуатации, ремонту и содержанию тоннелей ГП «Кыргызавтожол» стал Мухаммед Темирбаев.

Распоряжение подписал генеральный директор государственного предприятия «Кыргызавтожол» при Министерстве транспорта и коммуникаций КР Бакыт Чомоев.

ГП «Кыргызавтожол» проводит текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Курманкул Зулушев избран президентом Федерации кок-бору.

Решение принято на внеочередном заседании организации.

Прежний президент Рамис Жунусалиев, проработавший на посту с октября 2023 года, отметил, что готов уйти в отставку, если Курманкул Зулушев сможет взять под контроль строительство нового ипподрома. Генпрокурор согласился, и его кандидатуру поддержало большинство делегатов.

Рамис Жунусалиев стал первым вице-президентом.

Отметим, Курманкул Зулушев — президент Международной федерации кок-бору.

О кадровых перестановках с 8 по 12 апреля читайте здесь.