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Общество

В МВД Кыргызстана кадровые перестановки

В МВД Кыргызстана произошли кадровые изменения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что кадровые перестановки коснулись руководителей отдельных областей.

Приказом министерства:

  • Мурат Боронов освобожден от должности начальника Баткенского УВД и назначен главой Иссык-Кульского УВД;
  • Улан Жукенов, находящийся в распоряжении УВД Оша, назначен начальником Баткенского УВД;
  • Улан Орозалиев, занимающий должность начальника управления по Бишкеку службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, назначен замглавы по оперативной работе Иссык-Кульского УВД;
  • Максат Абдымомунов, находящийся в распоряжении УВД Иссык-Кульской области, временно исполняет обязанности замначальника УВД Иссык-Кульской области по расследованию.

«Вновь назначенные руководители могут иначе взглянуть на текущую ситуацию, увидеть проблемы на месте и найти пути их решения. Им предстоит большая, ответственная работа по разработке и применению новейших методов выполнения возложенных задач», — отметили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292015/
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