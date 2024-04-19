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Спорт

Генпрокурор Курманкул Зулушев избран президентом Федерации кок-бору

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев избран президентом Федерации кок-бору Кыргызстана. Об этом сообщается на страницах организации в соцсетях.

Решение принято сегодня на внеочередном заседании федерации.

Прежний президент Рамис Жунусалиев, проработавший на посту с октября 2023 года, отметил, что готов уйти в отставку, если Курманкул Зулушев сможет взять под контроль строительство нового ипподрома. Президент Международной федерации кок-бору Курманкул Зулушев согласился, и его кандидатуру поддержало большинство делегатов.

Рамис Жунусалиев стал первым вице-президентом.

Курманкул Зулушев увеличил число вице-президентов федерации с двух до пяти.
Ссылка: https://24.kg/sport/292076/
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