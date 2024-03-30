Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Абдулнаби Амирбеков возглавил управление Налоговой службы по Баткену.
Приказ о его назначении подписан 25 марта.
Абдулнаби Амирбеков родился 25 марта 1976 года в селе Савай Кара-Суйского района.
Мэром Шамалды-Сая стал Мирбек Тотонов.
Распоряжение о назначении подписал аким Ноокенского района Таалайбек Ишенбеков.
Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу.
На базе Шамалды-Сайской территориальной управы в Таш-Кумыре образован город районного значения Шамалды-Сай в составе Ноокенского района.
В рамках проводимой административно-территориальной реформы также создан Шамалды-Сайский городской кенеш, в который вошли 10 депутатов из Таш-Кумырского горкенеша. Председателем стал Талайнур Отунчиев.
О кадровых перестановках с 18 по 22 марта читайте здесь.