11:34
USD 89.35
EUR 96.24
RUB 0.97
Власть

Жогорку Кенеш проверит Минздрав. Депутаты создадут новую комиссию

В Жогорку Кенеше создадут новую депутатскую комиссию по изучению деятельности Министерства здравоохранения. Об этом стало известно сегодня на пленарном заседании парламента.

Нардеп Жусупбек Коргонбай уулу сообщил, что вчера прошло первое заседание комиссии. «Чтобы не было конфликта интересов, я беру самоотвод. В социальных сетях пишут, что комиссия сформирована только из южан. Я предлагаю пересмотреть состав объективно», — сказал он.

Спикер ЖК Нурланбек Шакиев признал, что комиссия собрана в спешке и есть недостатки. Он предложил создать новую.

Жусупбек Коргонбай уулу попросил дать протокольное поручение МВД, Генпрокуратуре и ГКНБ по его высказыванию о главе Минздрава.

Ранее парламентарии создали временную депутатскую комиссию по изучению деятельности Министерства здравоохранения. Такую инициативу поднял депутат Жусупбек Коргонбай уулу.

В состав комиссии вошли нардепы:

  • Жусупбек Коргонбай уулу;
  • Жалолидин Нурбаев;
  • Гулшаркан Култаева;
  • Шарапаткан Мажитова;
  • Айсара Абдибаева;
  • Исхак Масалиев;
  • Султанбай Айжигитов;
  • Нилуфар Алимжанова.

Отметим, Жусупбек Коргонбай уулу сделал обращение на заседании парламента и вновь обвинил главу Минздрава в связях с ОПГ и коррупции.

С ним согласились и другие коллеги, они потребовали рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290709/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Депутатская комиссия проверит деятельность Министерства здравоохранения
Депутаты требуют рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности
В Кыргызстане запретят рекламу гадалок и экстрасенсов. Комитет ЖК одобрил закон
В Кыргызстане начнут делать экстракорпоральное оплодотворение
Увеличилась смертность среди пациентов. Депутаты недовольны главой Минздрава
В Караколе у женщины отобрали дом и избили. Депутат просит принять меры
Директор школы избила ученицу. Депутат возмущен беспределом
Депутат Айбек Алтынбеков просит построить дом для сотрудников аппарата ЖК
Выселение многоэтажки. Жильцы собрались у Жогорку Кенеша
О свободе слова и обещаниях президента. Шайлообек Атазов готов сдать мандат
Популярные новости
Теракт в&nbsp;Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в&nbsp;России&nbsp;&mdash; депутат Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
В&nbsp;Кыргызстане запустят 16&nbsp;крупных инфраструктурных объектов&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане запустят 16 крупных инфраструктурных объектов — глава кабмина
Закон об&nbsp;иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не&nbsp;будет Закон об иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не будет
Депутаты требуют рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности Депутаты требуют рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности
Бизнес
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
4 апреля, четверг
11:23
Пропавшую в Жайылском районе 15-летнюю Адинай Самудинову нашли Пропавшую в Жайылском районе 15-летнюю Адинай Самудинов...
11:21
В Бишкеке прошел рейд по выявлению попрошаек
11:05
ВВП Кыргызстана достиг 248 миллиардов сомов по итогам первого квартала 2024 года
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 апреля
10:59
Жогорку Кенеш проверит Минздрав. Депутаты создадут новую комиссию