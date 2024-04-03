Депутатская комиссия проверит деятельность Министерства здравоохранения

На заседании Жогорку Кенеша сегодня парламентарии создали временную депутатскую комиссию по изучению деятельности Министерства здравоохранения.
Такую инициативу поднял депутат Жусупбек Коргонбай уулу.
В состав комиссии вошли нардепы:
- Жусупбек Коргонбай уулу;
- Жалолидин Нурбаев;
- Гушаркан Култаева;
- Шарапаткан Мажитова;
- Айсаракан Абдибаева;
- Исхак Масалиев;
- Султанбай Айжигитов;
- Нилуфар Алимжанова.
Ранее депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу сделал обращение на заседании парламента и вновь обвинил главу Минздрава в связях с ОПГ и коррупции.
С ним согласились и другие коллеги, они потребовали рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности.