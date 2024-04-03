Депутатская комиссия проверит деятельность Министерства здравоохранения

На заседании Жогорку Кенеша сегодня парламентарии создали временную депутатскую комиссию по изучению деятельности Министерства здравоохранения.

Такую инициативу поднял депутат Жусупбек Коргонбай уулу.

В состав комиссии вошли нардепы:

Жусупбек Коргонбай уулу;

Жалолидин Нурбаев;

Гушаркан Култаева;

Шарапаткан Мажитова;

Айсаракан Абдибаева;

Исхак Масалиев;

Султанбай Айжигитов;

Нилуфар Алимжанова.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу сделал обращение на заседании парламента и вновь обвинил главу Минздрава в связях с ОПГ и коррупции.

С ним согласились и другие коллеги, они потребовали рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности.