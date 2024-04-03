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Власть

Депутатская комиссия проверит деятельность Министерства здравоохранения

На заседании Жогорку Кенеша сегодня парламентарии создали временную депутатскую комиссию по изучению деятельности Министерства здравоохранения.

Такую инициативу поднял депутат Жусупбек Коргонбай уулу.

В состав комиссии вошли нардепы:

  • Жусупбек Коргонбай уулу;
  • Жалолидин Нурбаев;
  • Гушаркан Култаева;
  • Шарапаткан Мажитова;
  • Айсаракан Абдибаева;
  • Исхак Масалиев;
  • Султанбай Айжигитов;
  • Нилуфар Алимжанова.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу сделал обращение на заседании парламента и вновь обвинил главу Минздрава в связях с ОПГ и коррупции.

С ним согласились и другие коллеги, они потребовали рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290637/
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