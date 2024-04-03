13:06
USD 89.35
EUR 95.88
RUB 0.97
Власть

Депутат Жогорку Кенеша обвинил главу Минздрава в коррупции и назвал предателем

Депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу сделал обращение на заседании парламента и вновь обвинил главу Минздрава в связях с ОПГ и коррупции.

По его словам, ни один его родственник, друг или знакомый не являются сотрудниками Минздрава.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, кыргызский народ три года назад выходя на митинги с большой надеждой выбрал вас. Вы набрали большее количество голосов. Я тоже участвовал в этих выборах и голосовал. Сегодня идут большие реформы в стране. Выведена экономика из тени, улучшается социальная жизнь населения, усилена борьба с коррупцией и ОПГ, строятся сотни соцобъектов, покупается новая техника. Но в то же время, когда Кыргызстан находится на стадии развития, среди нас, как оказалось, есть предатели. Среди них министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Как он вступил в должность, вошел в доверие президента, продал его имя и разрушает систему здравоохранения», — заявил нардеп.

Он перечислил факты связанные с главой Минздрава.

«Я на прошлом заседании говорил, что он напрямую связан с ОПГ. Я отвечаю за каждое свое слово. Он подал на меня в суд. В Кыргызстане есть закон, каждое преступление, ДТП, огнестрельное ранение или ножевое должно фиксироваться и Минздравом сообщаться правоохранительным органам. Алымкадыр Бейшеналиев тайно проводил операции дома и в других местах. Он эти операции проводил на деньги Америки. Пусть не вводит в заблуждение народ. Например, он говорил, что есть соглашение между колонией № 47 и Медакадемией. На основе этого соглашения проводил операции якобы. Я отправил запрос, никакого соглашения нет, пусть врет в другом месте», — сказал Жусупбек Коргонбай уулу.

Депутат добавил, что правой рукой и советником главы Минздрава является один из приближенных лидера ОПГ Доо Чынгыза.

«Ренат Мавлянбай уулу сейчас советник министра. Он никогда не работал на госслужбе, он зубной техник. Несмотря на то что у министра есть четыре зама, все черные дела он проводит с ним и кадровый вопрос тоже. Все справки и судмедэкспертизы, связанные с ОПГ. Кроме того, при назначении главврачей и директоров через Рената брал деньги. За назначение на высокую должность брал от $20 до $50 тысяч», — отметил нардеп.

По словам Жусупбека Коргонбай уулу, очень много коррупции в кардиологии.

«Уважаемый президент, кто вам рекомендует такие кадры? В Минздраве создана устойчивая коррупционная схема. Ставки на должность начинаются с $5 тысяч до 45 тысяч. Главврач областной больницы продал квартиру за $45 тысяч, потом собрал всех заведующих и сказал собрать ему эти деньги за один квартал, а кто не сможет пусть увольняется», — подчеркнул он.

Со слов депутата, во время работы Алымкадыра Бейшеналиева закуплено 2 миллиона 460 тысяч доз вакцин на 1,5 миллиарда сомов, поступившие средства переведены в офшор.

«90 процентов его имущества было нажито, когда он был министром. У него 15 элитных квартир, купленных в одной строительной компании. Они оформлены на имя жены, второй жены, детей и себя. Он говорит, что он богатый, все знают, как он брал деньги со студентов Медакадемии. У Алымкадыра Бейшеналиева свыше 20 люксовых машин. Автопаркинг стоимостью $1 миллион», — заявил депутат.

Он добавил, что по деятельности министра будет создана депутатская комиссия.

Напомним, 14 марта на заседании Жогорку Кенеша депутат Жусупбек Коргонбай уулу назвал главу Минздрава «черным хирургом» и заявил, что у Алымкадыра Бейшеналиева есть связь с ОПГ.

Депутат также заявил, что с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах.

«Шесть женщин пришли в мой кабинет с жалобами. Если посмотреть хронологию, то с момента прихода министра здравоохранения увеличилась смертность в больницах. Кадровая чехарда, бардак. У моей знакомой выскочил фурункул, она обратилась в больницу. Там ей сказали, что уберут его, и повредили нерв. В результате одна половина лица перестала работать. Ей пришлось получать дорогостоящее лечение в Турции», — возмутился нардеп.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg заявление депутата и отметил, что оказывает медицинскую помощь всем обратившимся пациентам, независимо от их социального статуса. Также глава Минздрава заявил, что на самом деле обида депутата в том, что он хотел быть министром здравоохранения.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/290615/
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Минздрава подал в суд на депутата Жогорку Кенеша Жусупбека Коргонбай уулу
Обидно, что не стал министром. Глава Минздрава ответил депутату парламента
Депутат обвинил главу Минздрава Кыргызстана в связях с криминальным миром
Увеличилась смертность среди пациентов. Депутаты недовольны главой Минздрава
Кыргызстан намерен закупать лекарства напрямую у заводов-производителей России
Госаптеки: откуда лекарства и кто очерняет работу Минздрава
Отделение экстренной помощи и госаптеку открыли в Кара-Суу
Сезон ОРВИ. В детской больнице Оша дополнительно привлекли врачей на прием
Баткенскую областную объединенную больницу предложили разделить на три отдельных
Дело Алымкадыра Бейшеналиева. Верховный суд оправдал экс-советницу министра
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 марта
Теракт в&nbsp;Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в&nbsp;России&nbsp;&mdash; депутат Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы
Закон об&nbsp;иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не&nbsp;будет Закон об иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не будет
Бизнес
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
3 апреля, среда
12:50
В Кадамджае директор МП присвоил деньги предприятия и купил себе машину В Кадамджае директор МП присвоил деньги предприятия и к...
12:36
«Турецкие авиалинии» вводят новые правила для пассажиров. Какие
12:31
Депутат Жогорку Кенеша обвинил главу Минздрава в коррупции и назвал предателем
12:18
Порядок уничтожения синтетических рыболовных сетей разработало Минприроды
12:00
Почему бизнес выбирает О!