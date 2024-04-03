Депутат Жогорку Кенеша обвинил главу Минздрава в коррупции и назвал предателем

Депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу сделал обращение на заседании парламента и вновь обвинил главу Минздрава в связях с ОПГ и коррупции.

По его словам, ни один его родственник, друг или знакомый не являются сотрудниками Минздрава.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, кыргызский народ три года назад выходя на митинги с большой надеждой выбрал вас. Вы набрали большее количество голосов. Я тоже участвовал в этих выборах и голосовал. Сегодня идут большие реформы в стране. Выведена экономика из тени, улучшается социальная жизнь населения, усилена борьба с коррупцией и ОПГ, строятся сотни соцобъектов, покупается новая техника. Но в то же время, когда Кыргызстан находится на стадии развития, среди нас, как оказалось, есть предатели. Среди них министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Как он вступил в должность, вошел в доверие президента, продал его имя и разрушает систему здравоохранения», — заявил нардеп.

Он перечислил факты связанные с главой Минздрава.

«Я на прошлом заседании говорил, что он напрямую связан с ОПГ. Я отвечаю за каждое свое слово. Он подал на меня в суд. В Кыргызстане есть закон, каждое преступление, ДТП, огнестрельное ранение или ножевое должно фиксироваться и Минздравом сообщаться правоохранительным органам. Алымкадыр Бейшеналиев тайно проводил операции дома и в других местах. Он эти операции проводил на деньги Америки. Пусть не вводит в заблуждение народ. Например, он говорил, что есть соглашение между колонией № 47 и Медакадемией. На основе этого соглашения проводил операции якобы. Я отправил запрос, никакого соглашения нет, пусть врет в другом месте», — сказал Жусупбек Коргонбай уулу.

Депутат добавил, что правой рукой и советником главы Минздрава является один из приближенных лидера ОПГ Доо Чынгыза.

«Ренат Мавлянбай уулу сейчас советник министра. Он никогда не работал на госслужбе, он зубной техник. Несмотря на то что у министра есть четыре зама, все черные дела он проводит с ним и кадровый вопрос тоже. Все справки и судмедэкспертизы, связанные с ОПГ. Кроме того, при назначении главврачей и директоров через Рената брал деньги. За назначение на высокую должность брал от $20 до $50 тысяч», — отметил нардеп.

По словам Жусупбека Коргонбай уулу, очень много коррупции в кардиологии.

«Уважаемый президент, кто вам рекомендует такие кадры? В Минздраве создана устойчивая коррупционная схема. Ставки на должность начинаются с $5 тысяч до 45 тысяч. Главврач областной больницы продал квартиру за $45 тысяч, потом собрал всех заведующих и сказал собрать ему эти деньги за один квартал, а кто не сможет пусть увольняется», — подчеркнул он.

Со слов депутата, во время работы Алымкадыра Бейшеналиева закуплено 2 миллиона 460 тысяч доз вакцин на 1,5 миллиарда сомов, поступившие средства переведены в офшор.

«90 процентов его имущества было нажито, когда он был министром. У него 15 элитных квартир, купленных в одной строительной компании. Они оформлены на имя жены, второй жены, детей и себя. Он говорит, что он богатый, все знают, как он брал деньги со студентов Медакадемии. У Алымкадыра Бейшеналиева свыше 20 люксовых машин. Автопаркинг стоимостью $1 миллион», — заявил депутат.

Он добавил, что по деятельности министра будет создана депутатская комиссия.