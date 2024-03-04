Закон об иноагентах. Доноров призвали предпринять конкретные действия

Группа из 15 организаций обратилась с письмом к четырем международным финансовым институтам (МФИ), финансирующим проекты в Кыргызстане (Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк), чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта об «иностранных представителях», официально известного как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях». Совместное письмо опубликовано на сайте Коалиции по правам человека в развитии (Coalition for Human Rights in Development).

В письме организации призвали эти финансовые институты предпринять конкретные действия и призвать власти Кыргызстана:

немедленно отозвать законопроект об «иностранных представителях», а также законопроект о средствах массовой информации, дав понять, что эти инициативы противоречат принципам и целям программ содействия развитию международных финансовых институтов в стране и их принятие может привести к пересмотру этих программ;

принять конкретные и эффективные меры для обеспечения того, чтобы пространство для гражданского общества и независимых СМИ в КР оставалось открытым в соответствии с рекомендациями международных органов по правам человека;

cогласиться на создание платформы, включающей в том числе представителей независимого гражданского общества, для развития сотрудничества в решении социально значимых проблем в стране.

Как отмечается в письме, в случае принятия закон будет представлять серьезную угрозу для успешной деятельности по развитию Кыргызстана. Он неизбежно создаст атмосферу страха, не позволяя людям, в том числе работникам, правозащитникам и организациям гражданского общества, высказывать свое мнение из-за боязни репрессий. Приняв такой документ, Кыргызская Республика, которая долгое время была островком относительной свободы в Центральной Азии, даст понять соседним государствам, что больше нет необходимости следить за тем, чтобы критические голоса были услышаны, так как в случае их ограничения не будет последствий.

«С практической точки зрения это поставит под угрозу будущие проекты, финансируемые вашим финансовым институтом, и существенно ограничит вашу возможность осуществлять безопасное и значимое взаимодействие с заинтересованными сторонами. Если этот закон будет принят, возможность деятельности гражданского общества сильно ограничат, если не полностью ликвидируют. Текущие и будущие проекты, которые вы можете реализовать в стране, будут подвергаться гораздо большему риску коррупции, если гражданское общество уничтожат, что приведет к прекращению его роли наблюдателя и ключевого участника процесса обеспечения подотчетности. Кроме того, есть риск того, что потенциальный социальный и экологический ущерб останется незамеченным, потому как осведомители, работники, правозащитники и организации гражданского общества будут молчать из страха», — подчеркивается в письме.

Напомним, 22 февраля депутаты во втором чтении приняли изменения в Закон «О НКО», которыми вводится понятие «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). За проголосовали 64 парламентария, против — 5.