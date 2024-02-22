Закон об иноагентах принят во втором чтении. Кто как голосовал (список)

Жогорку Кенеш сегодня на заседании принял законопроект о некоммерческих организациях во втором чтении.

За проголосовали 64 депутата, против — 5.

Фото из аккаунта Дастана Бекешева в Х

Отметим, 20 февраля на парламентском комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту инициатор проекта закона о НКО Надира Нарматова сообщила, что из документа решили убрать норму об уголовной ответственности.

Жогорку Кенеш 25 октября 2023 года принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На заседании профильного комитета 23 января 2024-го документ принят во втором чтении.