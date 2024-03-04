Иноагенты, статус Жээнбекова, оскорбления. О чем говорили депутаты в феврале

В феврале Жогорку Кенеш слегка тряхнуло. Сразу несколько депутатов лишились мандатов.

ЦИК досрочно прекратила полномочия членов парламента Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева. Следом за ними покинуть Жогорку Кенеш очевидно предстоит Бактыбеку Чойбекову. Спустя почти три года Административный суд Бишкека вдруг признал итоги парламентских выборов 2021 года по Таласскому округу недействительными.

Еще два нардепа — Шайлообек Атазов и Айбек Осмонов вдруг решили прервать работу и срочно покинуть страну. Оба ссылаются на плохое самочувствие.

Тем временем их коллеги одобрили во втором чтении поправки в Уголовный кодекс и закон о НКО депутата Надиры Нарматовой. Изменения опасны тем, что вводят дискриминационный статус «иностранного представителя».

24.kg собирало топ депутатских инициатив в последнем месяце зимы.

Хамите? Накажем тюрьмой

Депутат Жанар Акаев предложил наказывать за оскорбление врачей.

По его словам, участились случаи нападений и агрессивного отношения к медикам. Он предложил принять меры по их защите и повысить ответственность виновных лиц. Кабмин инициативу поддержал.

В Казахстане за нападение на врачей наказывают до семи лет тюрьмы. Мы тоже должны пойти на такие меры. Во всем мире врач — уважаемая профессия, у нас же их снимают на телефон и избивают. Жанар Акаев

Не заботитесь о родителях? Лишитесь наследства

Депутат парламента Марлен Маматалиев инициировал изменения в Гражданский кодекс КР. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Поправки, по словам нардепа, разработаны для обеспечения справедливости и равенства наследников, а также чтобы трудоспособные совершеннолетние дети заботились о своих родителях в преклонном возрасте.

Если наследник не будет заботиться о родителе или передаст его в дом престарелых, то он лишается права наследования как по завещанию, так и по закону.

«По кыргызскому обычаю имущество родителей передается тому, кто присматривает за престарелыми родителями, или тому, на чье имя составлено завещание. Если завещания нет, все имущество переходит к младшему сыну. Сегодня даже дети интеллигенции судятся за наследство. Поэтому необходимо регулировать семейные отношения. Предлагаемый законопроект будет способствовать защите прав, интересов и соблюдению требований большинства людей», — говорится в справке-обосновании.

Автор уточнил, что по действующей редакции кодекса прожить совместно с потенциальным дарителем наследства нужно не менее года до его смерти.

Давайте все же по правилам

Марлену Маматалиеву также принадлежит инициатива введения правил дорожного движения для электросамокатов.

На заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции он представил соответствующий законопроект.

Документом предлагается ввести в закон понятие «средство индивидуальной мобильности», определить статус лиц, использующих их.

По словам нардепа, сегодня число ездящих на электрических самокатах растет, однако не все они соблюдают правила.

Он отметил, что электросамокаты могут передвигаться с достаточно высокой скоростью и калечить пешеходов.

Что только в голову не придет...

Депутат Мейкинбек Абдалиев озаботился проблемой пробок в Бишкеке.

По его словам, заторов на дорогах столицы с каждым годом становится все больше. Поэтому он придумал способ, который поможет разгрузить магистрали.

Предлагаю учебу в школах начинать в 8.00, на работу идти к 9.00, на учебу в вузы в 10.00. Не говорю, что это полностью решит проблему пробок, но может хотя бы снизить. Мейкинбек Абдалиев

Не надо одолжений

Депутаты Жогорку Кенеша во втором чтении приняли поправки в закон о НКО и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой.

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Изменения предполагают, что организации, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, получат статус «иностранный представитель» (в российском аналоге — иноагент) и войдут в специальный реестр.

Несмотря на то что инициатор резонансного документа после неоднократных обращений и заявлений гражданского сектора согласилась убрать из документа уголовную ответственность, отечественные и международные правозащитные организации и эксперты заявили: принятие законопроекта означает откат от демократии и может привести к ликвидации гражданского сектора.

На военных деньги есть, а на детей — как всегда нет

«Мы с легкостью находим деньги и героизируем такие вещи, как военная служба, а когда речь заходит о детях, тем более нуждающихся, мы деньги не можем найти», — заявил депутат Дастан Бекешев, комментируя поправки в Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике».

Инициаторы — депутаты фракции «Бутун Кыргызстан».

По словам одного из авторов — Гули Кожокуловой, законопроект предусматривает оказание поддержки в социально-экономическом развитии граждан (семей), имеющих детей до 14 лет, проживающих в приграничных регионах с особым статусом, высокогорных, отдаленных труднодоступных населенных пунктах, создание условий для благосостояния и заботу о будущем подрастающего поколения, снижение внешней и внутренней миграции из данных регионов.

На выплату пособий детям потребуется в год 33 миллиарда сомов.

Давайте позволим им это

Депутаты Жогорку Кенеша хотят наделить Нацбанк полномочиями снижать процентные ставки по кредитам, выдаваемым коммерческими банками и микрофинансовыми организациями.

Нардеп Акылбек Тумонбаев отметил, что на сегодня размер процентных ставок по кредитам составляет 45-32 процента.

«Как снизить проценты на займы в микрокредитных компаниях? Возможно ли постановлением или нужно вам инициировать закон и принять нам? А то никто не собирается снижать, каждый думает о своем кармане. Как его снизить с 32 процентов?» — спросил Акылбек Туманбаев.

Заместитель председателя Национального банка Мелс Аттокуров отметил, что регулятор может комбанкам и микрокредитным компаниям давать лишь предложение и не более.

Лишить нельзя оставить

С еще одним, довольно необычным предложением выступил все тот же депутат Тумонбаев.

Он заявил, что Сооронбая Жээнбекова необходимо лишить статуса экс-президента.

По словам парламентария, бывший глава государства находится в числе коррупционеров.

«Сейчас президент и председатель ГКНБ активно борются с коррупцией. До этого было много разговоров о коррупционере Райымбеке Матраимове, некоторые депутаты из-за него покинули должности, и до сих пор идет чистка. Но сегодня среди таких есть и забытый Сооронбай Жээнбеков. Он привел Райымбека Матраимова на политическую арену. Сооронбай Жээнбеков живет за счет государства, водит госмашину и получает государственные деньги», — сказал Акылбек Тумонбаев.

Депутат считает, что Сооронбай Жээнбеков не должен жить за счет государства.

«Алмазбек Атамбаев и Икрам Ильмиянов тоже поддерживали Райымбека Матраимова. Они до сих пор не привлечены к ответственности. Сегодня Сооронбай Жээнбеков как экс-президент живет в резиденции. Садыр Нуркожоевич говорил, что не будут лишать его статуса экс-президента. Такого не должно быть. Если идет борьба с коррупцией, то каждый человек должен отвечать. Во время президентства Сооронбая Жээнбекова был Алмамбет Салиев. Он не только курировал правоохранительные органы, но и вмешивался в судебные дела, законные дела делал незаконными, а незаконные — законными. Почему шофер Алмазбека Атамбаева Икрам Ильмиянов не привлечен к ответственности?» — заявил нардеп.

Акылбек Тумонбаев предложил создать депутатскую комиссию по поводу лишения статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова.