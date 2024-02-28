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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Куда уехали Шайлообек Атазов и Айбек Осмонов. Ответ Жогорку Кенеша

В пресс-службе Жогорку Кенеша прокомментировали 24.kg отсутствие депутатов Айбека Осмонова и Шайлообека Атазова на заседаниях парламента.

По данным ведомства, Айбек Осмонов взял отпуск без содержания с 26 февраля по май. Причина — семейные обстоятельства.

Его коллега Шайлообек Атазов вышел на больничный на неопределенный срок. Отметим, по информации журналистов, оба нардепа выехали за пределы страны.

Напомним, телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым. В них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти парламентарии должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

После выпуска указанного эфира ЦИК досрочно прекратил полномочия депутатов Абдывахапа Боронбаева, Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287836/
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