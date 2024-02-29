17:06
USD 89.43
EUR 96.69
RUB 0.97
Власть

Бактыбека Чойбекова лишат мандата. Суд признал недействительными выборы в Таласе

Административный суд Бишкека признал итоги парламентских выборов двухлетней давности по Таласскому округу недействительными. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Уточняется, что удовлетворено заявление экс-мэра Бишкека и бывшего кандидата по этому округу Эмилбека Абдыкадырова, в котором он просил ЦИК признать итоги выборов в Таласе недействительными.

«Решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов от 22 февраля 2024 года за № 4 признано недействительным, и суд обязал ЦИК отменить постановление от 14 декабря 2021 года за № 832 в части признания выборов состоявшимся и признания Бактыбека Чойбекова избранным депутатом Жогорку Кенеша», — говорится в сообщении.

Ранее экс-мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров обратился в ЦИК с просьбой рассмотреть и признать результаты выборов по кандидату Бактыбеку Чойбекову недействительными. В своем заявлении он отметил, что установлены факты подкупа голосов в период проведения выборов по кандидату от Таласского округа Бактыбека Чойбекова.

Напомним, что в 2021 году Эмилбек Абдыкадыров был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Таласскому округу. Однако наибольшее количество голосов по Таласскому округу набрал тогда Бактыбек Чойбеков — 34,65 процента голосов избирателей. В настоящее время он является депутатом парламента VII созыва.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287950/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Эмилбек Абдыкадыров освобожден от должности полпреда президента на Иссык-Куле
Рокировка мэров Бишкека. Чем запомнились Эмилбек Абдыкадыров и Айбек Джунушалиев
Стройка на территории дома престарелых. В БГК поспорили Кадырбек Атамбаев и мэр
Компания мэра Бишкека незаконно строит комплекс на территории дома престарелых
Мэр Бишкека собрал срочное совещание. Что поручено чиновникам
Мэрия Бишкека хочет отказаться от тендеров. Почему, объяснил глава города
В мэрии Бишкека обсудили разработку Генплана столицы
Скандал на выборах. Голосование по Ленинскому округу признано недействительным
Мэр Бишкека принял участие в форумах городов-побратимов ШОС в Китае
Мэр Бишкека поручил закрыть бассейны в частных банях из-за нехватки воды
Популярные новости
Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от&nbsp;ГИК Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от ГИК
Малышей из&nbsp;малоимущих семей бьют в&nbsp;детсадах&nbsp;&mdash; депутат Малышей из малоимущих семей бьют в детсадах — депутат
В&nbsp;дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур В дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур
Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша
Бизнес
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
29 февраля, четверг
17:00
От физрука до главы дорожной милиции. Что известно о новом начальнике ГУОБДД От физрука до главы дорожной милиции. Что известно о но...
16:58
Масляная жижа. В микрорайоне «Аламедин-1» взяли пробы воды в канале
16:47
Бактыбека Чойбекова лишат мандата. Суд признал недействительными выборы в Таласе
16:34
Новый состав БГК. Столичные депутаты познакомились с коллегами
16:30
Президент России о ситуации вокруг Украины и борьбе с Западом. Главные заявления