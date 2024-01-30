Новый закон о СМИ: что предлагают власти, или Почему он не должен быть принят

Сегодня на заседании сразу двух парламентских комитетов депутаты будут рассматривать проект нового закона «О СМИ».

Ранее юристы, медиаэксперты и представители международных организаций раскритиковали документ. Редакция 24.kg решила напомнить основные нормы,предлагаемые в проекте, а также доводы экспертов, почему этот закон не должен быть принят.

Сырой и недоработанный

Отметим, что законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

Ранее четыре комитета Жогорку Кенеша не стали рассматривать законопроект. Нардеп Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он.

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Также члены комитета по бюджету, экономической и фискальной политике отметили, что закон о СМИ — это не просто поправки, а важный документ и его нельзя принимать в спешке.

Изначально была подвергнута критике концепция закона, которая, как выяснилось, на 100 процентов списана с разных источников, в том числе с российской дипломной работы. А сам проект документа на 90 процентов повторяет российский. Плагиат автора, а им является начальник управления правового обеспечения президента и кабинета министров администрации главы государства Мурат Укушев, выявили сразу, как только первую версию закона раздали членам рабочей группы. Уличенный инициатор сам позже признался, что «заимствовал» некоторые статьи. Однако некоторые из них еще более ужесточены, чем в российском аналоге.

Акыйкатчи против

С критикой проекта нового закона «О СМИ» выступил недавно институт омбудсмена. Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева неоднократно высказывалась против принятия этого документа, который, по ее мнению, приведет к негативным последствиям.

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«Мы проанализировали два законопроекта, которые вызвали общественный резонанс, — о СМИ и о НКО и высказались о том, что их нужно доработать. Есть некоторые расплывчатые, не конкретизированные нормы, что приведет к негативным последствиям. Поэтому эти нормы нужно обязательно доработать с учетом всех поступивших предложений», — сказала омбудсмен в интервью 24.kg.

В анализе института акыйкатчи отмечается, что новый закон вводит обязательную регистрацию сайтов без разделения на виды и специфику деятельности. «Норма о принудительном прекращении деятельности СМИ за неоднократные нарушения требований документа или в целях обеспечения иска не соответствует принципам объективности и соразмерности», — говорится в анализе.

В институте омбудсмена предложили доработать проект закона «О СМИ» и настаивают на необходимости обеспечения свободы слова и соблюдения прав и свобод человека.

«Необходимо исключить нормы в проекте закона, которые противоречат общепризнанным принципам и международному праву. Как нейтральный независимый орган, мы призываем к диалогу все заинтересованные стороны для максимального обеспечения и полного соблюдения стандартов в сфере прав и свобод человека», — заявила ранее Джамиля Джаманбаева.

Размытые формулировки

Юристы сходятся во мнении, что законопроект, предлагаемый администрацией главы государства, несет в себе серьезные риски, в частности из-за нечетких формулировок.

В нем нет четкого определения, что такое СМИ. Документ не содержит каких-либо четких характеристик или критериев, по которым правоприменитель сможет относить тот или иной субъект к средствам массовой информации.

«Нет и однозначного определения понятию «сетевое средство массовой информации». Представленная в проекте формулировка носит несколько технический характер, и его содержание не дает четкого представления о том, что разработчики подразумевают под сетевыми СМИ», — отмечают в своем анализе документа юристы правовой клиники «Адилет».

В проекте закона устанавливается запрет на ряд действий со стороны СМИ, которые признаются злоупотреблением свободой слова и печати. Эксперты заметили: формулировки носят расплывчатый и сугубо оценочный характер, что грубейшим образом нарушает принцип правовой определенности. «При рассмотрении той или иной ситуации чиновники будут самостоятельно определять, считать ту или иную информацию в СМИ нарушением исключительно на основании своих субъективных убеждений и взглядов», — подчеркивают они.

Особую озабоченность у медиаэкспертов вызывает положение, запрещающее и ограничивающее распространение отдельных видов информации среди детей.

Из-за отсутствия четких границ и критериев для определения допустимости распространения информации среди несовершеннолетних возникают риски и угрозы в вопросах чрезмерного ограничения содержания информации, которая может быть полезна на том или ином этапе развития детей. Из анализа «Адилета»

Статья 9 предлагаемого законопроекта тоже вызвала сомнения юристов. Это норма, где прописаны виды СМИ, в числе которых значатся «веб-сайты в телекоммуникационной сети интернет и иные электронные средства массовой информации».

«Однако необходимо учесть, что указанная формулировка дает основания признавать в качестве СМИ абсолютно все веб-сайты в интернете. К примеру, исходя из данной нормы, веб-сайты государственных органов или предприятий, независимо от формы собственности, также будут признаваться СМИ», — сообщают в правовой клинике.

Необходимо разработать четкое и ясное определение понятия «средство массовой информации» и предусмотреть в законопроекте характеристики и критерии для присвоения субъекту статуса СМИ. Из анализа «Адилета»

Отдельно юристы остановились на пункте об обязательной регистрации, где также много противоречий. В документе указано, что СМИ должно быть зарегистрировано в Минцифры, но заявление может подать либо туда, либо в Минюст. Специалисты подчеркивают, что таких нечетких определений не должно быть.

«Норма, согласно которой заявление о регистрации может быть подано в Министерство юстиции или в Министерство цифрового развития, может вводить в заблуждение заявителя в вопросах свободы выбора государственного органа для регистрации СМИ. Нормотворческая деятельность предполагает соблюдение принципа доступности языка нормативного правового акта и правовой определенности», — говорится в анализе.

Серьезные риски для свободы слова

Медиаорганизации также заметили, что проект нового закона «О СМИ» противоречит Конституции, нормам Международного пакта о гражданских и политических правах.

«Не учтены позиции уполномоченного государственного органа Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, Министерства юстиции. Анализ регулятивного воздействия разработан с грубейшими нарушениями методики, утвержденной кабинетом министров, что привело к неверному заключению и выводам в АРВ. В целом анализ не отражает существа имеющихся проблем в сфере средств массовой информации и журналистики в Кыргызской Республике», — отмечают в своем комментарии представители Института медиа полиси.

Опубликованный на сайте Жогорку Кенеша законопроект отличается от представленного администрацией президента в мае 2023 года. В нем авторами установлены дополнительные нормы, избыточно и безосновательно ограничивающие деятельность журналистов.

Если закон примут, то право посещать госорганы и их пресс-службы и задавать «неудобные» вопросы власть имущим смогут только аккредитованные журналисты и только с согласия самих чиновников производить фотосъемку, аудио- и видеозапись.

Это приведет к существенному нарушению права граждан на свободу слова и доступ к информации. Согласно международным документам о правах человека, которые Кыргызстан подписал и признает, присутствовать на мероприятиях могут все журналисты, в том числе и не аккредитованные.

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Даже в российском Законе «О СМИ», с которого и был изначально скопирован текст проекта администрации главы КР, допускается распространение информации, подготовленной с использованием скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки.

Принуждение к обязательной регистрации веб-сайтов в качестве СМИ в ИМП расценивают как посягательство на свободу слова. «По состоянию на 2020 год в зоне KG зарегистрированы 11 тысяч 536 доменных имен. Безусловно, в эту цифру входят сайты государственных органов, госкомпаний и их подведомственных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, социальных проектов (официальные, политические, образовательные, развлекательные, культурные, рекламные, интернет-магазины и объявления, авторские блоги (имеющие отдельный сайт, отдельную страницу или аккаунты в социальных сетях) и многие другие. Если следовать логике инициатора, то, исходя из предлагаемого определения в проекте, все эти сайты должны пройти регистрацию в качестве СМИ», — подчеркивают в ИМП.

Медиаэксперты считают, что новый закон создаст рычаги давления, представляющие возможность необоснованного прекращения и приостановления деятельности СМИ. В случае принятия документа создаст почву для необоснованного вмешательства в хозяйственные дела редакций и приведет к ограничению прав журналистов при осуществлении ими своей профессиональной деятельности.

Обращается внимание на необоснованные отсылочные нормы. «По всему тексту законопроекта о СМИ применяется множество отсылочных норм без привязки к конкретному законодательству», — сказали в ИМП.

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В некоторых статьях проекта закона указана ответственность, но какая именно, не ясно. По всему тексту проекта применяются отсылки к законодательству. Юристы полагают, что в таком виде он считается не доработанным, поскольку не раскрывает конкретные законы.

«В соответствии с требованиями части 2 статьи 24 Закона «О нормативных правовых актах» если для применения нормативного правового акта необходимо внесение изменений и дополнений в другие нормативные правовые акты, то к вносимому проекту нормативного правового акта должны быть приложены проекты нормативных правовых актов с указанными изменениями и дополнениями. Члены рабочей группы неоднократно обращались к авторам проекта о необходимости привести его в соответствие с требованиями Закона «О нормативных правовых актах». Предлагалось одновременно разработать пакет проектов других нормативных правовых актов, вытекающих из проекта закона о СМИ. Но все просьбы остались без ответа. Таким образом, инициаторами законопроекта была грубо нарушена норма вышеуказанного документа», — справедливо отмечают в ИМП.

Кто еще против

Ряд международных организаций и медиаэкспертов выступил против законопроекта. Так, Международный институт прессы (IPI) считает, что «принятие закона может означать конец независимой журналистики в стране».

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Серьезную обеспокоенность выражало ранее и представительство ООН в Кыргызстане. «СМИ, журналистам и блогерам важно иметь право распространять те факты, которые нужно транслировать, показывать наиболее уязвимые слои людей», — подчеркнула постоянный координатор системы ООН в КР Антье Граве.

Против инициатив, ограничивающих свободу слова в республике, выступила и глава Центра журналистских расследований Молдовы Корнелия Козонак.

Кыргызстан, переживший период демократизации, когда пресса имела полную свободу, сильно развился и был самым развитым в странах Азии, теперь повернул назад... Корнелия Козонак

По итогам 2022-го в рейтинге государств по уровню свободы прессы КР опустилась на 50 позиций. Совсем скоро будут подведены итоги 2023 года. Сколько еще позиций мы потеряем, учитывая усиливающееся давление на СМИ и журналистов? Учтут ли депутаты это, а также примут ли во внимание все замечания и рекомендации медиасообщества или вновь проголосуют за ограничение свободы слова?