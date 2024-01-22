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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Это не просто документ. Депутаты вновь не стали рассматривать закон о СМИ

Проект нового закона о СМИ — не просто поправки, а важный документ. К его рассмотрению следует подойти более детально и с участием министра культуры и омбудсмена. С таким заявлением выступила сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Камила Талиева.

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Нардеп Акылбек Туманбаев также отметил, что поддерживает концепцию законопроекта, но его должен представлять министр культуры Алтынбек Максутов, поскольку документ представляет интересы широкой группы граждан. Он предложил отложить обсуждение, пока на заседание не сможет прийти глава Минкультуры.

Камила Талиева заметила, что на заседание должен также прийти глава рабочей группы по доработке законопроекта Мурат Укушев. «Международные организации отмечают, что мнение независимых СМИ не учтено. К тому же институт омбудсмена подготовил свои замечания. Нужно провести широкие обсуждения», — подчеркнула она.

Депутат напомнила, что во время приграничных конфликтов независимые журналисты и СМИ первыми стали сообщать всему миру о том, что происходит, озвучивать нашу версию происходящего.

Это большая политика, а не простой закон. Должен прийти министр, и должно состояться детальное обсуждение.

Камила Талиева о проекте закона о СМИ

Ее также поддержал глава комитета ЖК Данияр Толонов. Он также настоял на присутствии министра культуры (на заседании докладывал его заместитель Чынгыз Эсенгул), попросил присутствия членов рабочей группы от медиасектора и независимых СМИ.

Напомним, в начале января стало известно, что законопроект «О СМИ», разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш.

Администрация главы государства направила членам рабочей группы — представителям независимых СМИ — несколько вариантов проекта закона. В каждом появились нормы, которые ранее не обсуждались и не предлагались членами РГ. Проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

На прошлой неделе два комитета Жогорку Кенеша — по международным делам, обороне, безопасности и миграции и по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству — не стали рассматривать законопроект.

Нардеп Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой. Поэтому я предлагаю убрать из повестки дня», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/284787/
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