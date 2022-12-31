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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Вице-мэра Бишкека Бактыбека Абдиева уволили.

Бишкекчанин Марат Акматалиев обратился к президенту, председателю кабмина и генпрокурору с просьбой провести проверку законности кадровых перестановок в столичном муниципалитете.

В ответе прокуратуры Бишкека указано, что в результате проверки на имя мэра Эмилбека Абдыкадырова внесены три протеста об отмене распоряжений о назначении вице-мэрами Бактыбека Абдиева, Нурлана Шаршеналиева и Олега Попикова. Однако в мэрии посчитали, что назначение вице-мэров Бишкека осуществлено в рамках действующего законодательства. Позднее Нурлан Шаршеналиев и Олег Попиков были освобождены от занимаемых должностей.

Кадровые перестановки в МВД КР.

На должность начальника УВД Нарынской области назначен полковник милиции Канат Жумагазиев (ранее занимал должность начальника УВД Иссык-Кульской области).

Начальником УВД Джалал-Абадской области стал полковник милиции Жениш Абитов (ранее занимал должность начальника УВД Ошской области).

УВД Ошской области возглавил полковник милиции Жениш Жоробеков (ранее занимал должность начальника СПНЭМ МВД).

На должность начальника УВД Иссык-Кульской области назначен полковник милиции Орунбай Кочкоров (ранее занимал должность заместителя начальника ГУУР МВД).

Полковник милиции Канатбек Жумаев назначен заместителем начальника УВД города Оша по
общественной безопасности. Он был заместителем начальника Патрульной службы милиции по ГУВД города Бишкека.

Предыдущий заместитель полковник милиции Бакыт Исраилов стал заместителем начальника УВД Ошской области по общественной безопасности.

О кадровых перестановках с 19 по 23 декабря читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254823/
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