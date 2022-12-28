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Общество

Подозреваемого в коррупции вице-мэра Бишкека уволили

Подозреваемого в коррупции вице-мэра Бишкека Бактыбека Абдиева уволили. Об этом в Facebook сообщил житель столицы Марат Акматалиев.

По его словам, заместителя градоначальника освободили от должности еще 16 ноября.

Ранее Марат Акматалиев обратился к президенту, председателю кабмина и генпрокурору с просьбой провести проверку законности кадровых перестановок в столичном муниципалитете.

В ответе прокуратуры Бишкека указано, что в результате проверки на имя мэра Эмилбека Абдыкадырова внесены три протеста об отмене распоряжений о назначении вице-мэрами Бактыбека Абдиева, Нурлана Шаршеналиева и Олега Попикова. Однако в мэрии посчитали, что назначение вице-мэров Бишкека осуществлено в рамках действующего законодательства. Позднее Нурлан Шаршеналиев и Олег Попиков были освобождены от занимаемых должностей.

Напомним, в конце сентября стало известно о задержании Бактыбека Абдиева. ГКНБ сообщил о выявлении коррупционной схемы при строительстве корпуса Национального центра онкологии и гематологии. По его данным, Первомайский районный суд столицы в отношении Бактыбека Абдиева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с его тяжелой болезнью.

Бактыбек Абдиев в марте был назначен вице-мэром города. Прежде он был директором строительно-проектной компании «Авангард Проект». Абдиев также возглавлял Госстрой и Бишкекглавархитектуру. Будучи главой государства, Сооронбай Жээнбеков раскритиковал его работу и предложил уйти в отставку.

В 2019 году Бактыбека Абдиева на посту главы Госстроя за плохую работу критиковал и тогдашний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. В феврале 2019-го после заседания кабмина директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства получил выговор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254639/
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