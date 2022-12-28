В четырех областях Кыргызстана сменилось милицейское руководство

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков представил личному составу УВД Нарынской, Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской областей новых руководителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно приказу министра:

на должность начальника УВД Нарынской области назначен полковник милиции Канат Жумагазиев (ранее занимал должность начальника УВД Иссык-Кульской области);

на должность начальника УВД Джалал-Абадской области назначен полковник милиции Жениш Абитов (ранее занимал должность начальника УВД Ошской области);

на должность начальника УВД Ошской области назначен полковник милиции Жениш Жоробеков (ранее занимал должность начальника СПНЭМ МВД);

на должность начальника УВД Иссык-Кульской области назначен полковник милиции Орунбай Кочкоров (ранее занимал должность заместителя начальника ГУУР МВД).

В ближайшее время будет рассмотрена деятельность руководителей ряда городских, областных, районных УВД и служб центрального аппарата с последующим принятием решений. Пресс-служба МВД

Напомним, 24 декабря ГКНБ сообщил, что милиция Кочкора прикрывала членов ОПГ, вымогавших у хозяйки кафе откат. По факту задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ четыре члена ОПГ Камчы Асанбека (Камчи Кольбаева. — Прим. 24.kg). Один из них «положенец» по прозвищу Хан отрицает связь с кримавторитетом. К дисциплинарной ответственности привлечены 22 сотрудника — 9 сняты с занимаемых должностей, 3 уволены из органов внутренних дел.

Схожая ситуация произошла и в Сузакском районе. Там сотрудники районного отдела милиции задержаны ГКНБ за укрывательство преступления. Среди них начальник уголовного розыска ОВД Сузакского района и двое его подчиненных. Установлено, что они получили у подозреваемых в разбойном нападении взятку, чтобы не привлекать их к ответственности. К дисциплинарной ответственности привлечены 12 милиционеров, 4 уволено с занимаемой должности. В отношении трех сотрудников будут приняты соответствующие решения после того, как они закроют больничные листы.