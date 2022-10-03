Дело «Кумтора». Журналистов вывели из зала суда

В Городском суде Бишкека начали рассмотрение апелляционной жалобы по изменению меры пресечения в отношении бывшего внешнего управляющего ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука.

Судья велела приставам вывести журналистов из зала суда. В итоге представителей СМИ буквально вытолкали с заседания.

Напомним, стало известно о выявленных на «Кумторе» финансовых нарушениях , в частности, о горюче-смазочных материалах, продуктах питания, запасных частях, закупаемых по ценам на рынке.

Генпрокуратура возбудила три уголовных дела. Задержаны бывший внешний управляющий «Кумтором» Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов. Последний заключен под стражу на один месяц.

Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и Тенгиз Болтурук водворены в СИЗО ГКНБ до 10 ноября.